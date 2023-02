Les smartphones reconditionnés ont ouvert la voie. Aujourd’hui, il est possible de s’offrir de très nombreux appareils high-tech de seconde main sans la crainte liée aux sites de revente entre particuliers : des smartphones, oui, mais aussi des enceintes, ordinateurs, liseuses, machines à laver ou sèches linges… et même des vélos à assistance électrique ! S’emparant de ce nouveau marché, des professionnels ayant pignon sur rue promettent de 30 à 70 % de remise par rapport au prix du neuf. En filigrane, la possibilité, aussi, de donner une seconde vie aux appareils et d’effectuer un achat responsable. 20 Minutes a enquêté : qui sont ces vendeurs, d'où viennent leur produits, peut-on les faire réparer si besoin, peut-on acheter en toute confiance?









L'effet Vinted et Leboncoin

Un MacBook Air 2017 à moins de 500 euros ? Un sèche-linge Electrolux à 699 euros au lieu de 999 euros ? Un vélo à assistance électrique Moustache Bikes Lundi 27.1 à 2.349 euros au lieu de 2.999 euros ? Ou encore une enceinte Sonos One à 169 euros au lieu de 229 euros ? Non, ce n’est pas le Black Friday au mois de février, mais des offres comme on en trouve aujoiurd'hui dans l’univers de la high-tech reconditionnée.

Les smartphones de seconde main vendus de 20 à 50 % moins cher chez Certideal, ou Back Market ont été des précurseurs. « Vinted et Leboncoin ont également été de bons pourvoyeurs. Le public est désormais très sensible à la réutilisation. Et de son côté, la crise des matières premières a fait augmenter le prix des produits neufs. Contraints par l’inflation, les consommateurs se rangent au conditionné pour ces raisons », analyse Laurent Falconieri, PDG de La Compagnie du SAV. Outre la réparation d’appareils de gros électroménager, sa société propose sur son site des lave-linge, des sèche-linge, ou encore des réfrigérateurs reconditionnés.





La Compagnie du SAV développe son offre d'appareils de gros électroménager en reconditionné. - CAPTURE





« Ces produits sont issus d’accords PMS (Panne à la Mise en Service) que l’on a avec les distributeurs. Qui donnent lieu à un échange. Il y a aussi des appareils qui ont subi des pannes dans les premiers jours ou des avaries de transport. Nous les récupérons, les réparons et on les remettons en vente avec des tarifs jusqu’à moins 30 ou moins 40 %, et une garantie de 12 mois », décrypte Laurent Falconieri. Bonnes affaires en vue sur du presque neuf pour des marques comme Electrolux, Haier, Beko, Whirlpool ! « Auparavant, les produits pouvaient être détruits, ce qui est un gâchis monstrueux, au mieux récupérés pour pièces détachées », poursuit le patron de La Compagnie du SAV. Qui n’est pas le seul à avoir flairé le bon filon.

Des MacBooks, en attendant les PlayStation 5

« On vend des MacBook, des iPads, des enceintes, des consoles de jeux. Et nous lancerons prochainement des Apple Watch reconditionnées. On va aussi se positionner sur les PlayStation 5 », explique de son côté David Mignot, le fondateur de YesYes. La société, qui a commencé son activité avec des smartphones français d’occasion, profite de l’appétit des consommateurs pour la seconde main afin d'élargir son portefeuille. « Nos MacBooks sont principalement issus d’un partenariat avec la Fnac, qui propose la reprise d’un ancien ordinateur dans le cadre de l’achat d’un produit neuf », explique David Mignot. Ses équipes fournissent pour ces ordinateurs d’occasion un travail identique de nettoyage, réinitialisation, contrôle, voire de réparation, que pour des smartphones. Et leur ajoute un câble et chargeur neufs Apple.

YesYes, qui fait feu de tout bois, a même noué un partenariat avec le fabricant d’enceintes Marshall. On trouve ainsi sur son site les fameuses enceintes Stockwell II ou Acton II à prix cassé. « Ces produits qui viennent de centres techniques sont directement reconditionnés par Marshall qui nous en propose des lots que nous revendons entre 30 et 40 % moins cher, avec une garantie de 2 ans », explique David Mignot. « On entre dans dimension ou le marché se structure, où les marques le considèrent comme une activité à part entière ».

Des initiatives qui font sens

Apple l’a très bien compris, qui vend depuis de nombreuses années des appareils reconditionnés sur son site. Plus récemment, Sonos s’est lancé dans l’aventure, mais aussi Vivlio, le fabricant français de liseuses électroniques. « Tous les sujets environnementaux nous tiennent à cœur. L’idée n’est pas de faire du green washing, mais de lancer des initiatives qui ont du sens », explique à 20 Minutes David Dupré, PDG de Vivlio. Les liseuses Vivlio reconditionnées proposées viennent d’échanges standard, des produits repris en SAV qui ont été réparés et sont proposés avec une garantie de 2 ans.





Vivlio propose désormais à la vente des liseuses reconditionnées. - VIVLIO





Cinq modèles sont proposés par l’entreprise lyonnaise et vendus à partir de 75 euros. « On est très content du lancement. Le fait qu’il y a de l’appétence du public pour ce marché-là est bien réel », constate le PDG de Vivlio.

Le haut de gamme à prix cassé

« Nos acheteurs sont des gens simples qui se posent des bonnes questions. Ils n’achètent pas un produit, mais investissent dans un produit », relate pour sa part Laurent Falconieri de la Compagnie du SAV. Outre les prix attractifs, le reconditionné, serait aussi un état d’esprit.

Cofondateur de la plateforme Upway qui vend des vélos à assistance électrique de seconde main depuis 2021, Toussaint Wattinne voit pour sa part dans le reconditionné une autre vertu : « Parmi nos clients il y a des gens qui n’ont pas les moyens, mais qui vont pouvoir s’équiper pour moins de 1.000 euros. Et des gens qui ne pourraient s’offrir qu’un vélo de marque intermédiaire et qui peuvent s’offrir un haut de gamme grâce au reconditionné ». Comme lorsque l’on achète un iPhone 13 de seconde main, sachant que l’on n’aurait jamais pu se l’offrir neuf.

Incontestablement, la tech reconditionnée se développe et se structure. Alors que les enseignes comme Fnac / Darty élargissent leur offre, et que Auchan se lance dans la course, elle n’est cependant pas nouvelle. Avec sa filiale Vendido, Boulanger vend ses produits reconditionnés depuis 2007 !

Trop tôt pour quantifier le phénomène, mais en 2023, la mode de la seconde main, le contexte économique et une considération de plus en plus affirmée du public (et notamment des jeunes) pour l’environnement ont un effet de catalyseur. De leur côté, fabricants et revendeurs doivent aussi s’inscrire dans des démarches RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Dans cet univers en marche, la traçabilité des produits, leur qualité et durabilité resteront des piliers pour rassurer et convaincre le public.