Payer jusqu’à 60 % moins cher son vélo à assistance électrique (VAE) ? Oui, grâce au « reconditionné » ! C’est ce qui a poussé Toussaint Wattinne et Stéphane Ficaja, deux trentenaires, anciens de chez Uber, à fonder Upway fin 2021. Cette plateforme française rachète des vélos électriques, les révise et répare, et les revend en ligne de 30 à 60 % moins cher qu’au prix du neuf. 20 Minutes les avait rencontrés quelques semaines après leur lancement. Alors que les produits high-tech reconditionnés ont la cote, mais aussi que la concurrence se développe, avec des sites dédiés aux vélos électriques d’occasion ou reconditionnés comme Rutile, ekstere, loewi, ou Biked, le succès est-il au rendez-vous ? Toussaint Wattinne nous l’a confirmé.









A quel point votre activité s’est-elle développée l’an dernier ?

En 2022, première année d’activité effective d’Upway, on a donné une nouvelle vie à plus de 5.000 vélos ! Cela a dépassé nos objectifs. On constate un engouement bien plus fort que ce que l’on attendait. Désormais, notre offre est de 1.100 vélos reconditionnés, contre 500 il y a un an.

Qui achète vos vélos et quels types de vélos sont les plus prisés ?

On constate une très forte demande dans les villes, bien sûr, mais aussi dans les zones rurales. Nous vendons beaucoup plus de VTT électriques dans le Sud, par exemple. Et constatons que les vélos « tout chemin », avec suspension et pneus larges sont les plus vendus. Nous opérons également en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Cela permet aussi de proposer des vélos que l’on ne trouve pas en neuf sur le marché français, comme ceux de la marque allemande Bulls, très prisés.

Qui sont les acheteurs de vélos reconditionnés ?

Après plus d’un an d’activité, on distingue deux types d’acheteurs sur le site : des gens qui n’ont pas les moyens, et qui dépenseront moins de 1.000 euros. Et des gens qui ne pourraient s’offrir en neuf qu’un vélo de marque intermédiaire, mais qui, grâce à Upway, vont pouvoir s’acheter un modèle haut de gamme. Nous disposons de deux ateliers : à Gennevilliers, mais aussi à Berlin, en Allemagne.





Upway permet à des acheteurs qui n'auraient pu financièrement s'offrir un VAE de s'équiper. - Upway





Nous avons d’ailleurs pour 2023 plusieurs objectifs : faire grandir nos ateliers, nos équipes et augmenter notre capacité opérationnelle. Mais aussi commencer une activité aux Etats-Unis. Sur place, une équipe prépare ce lancement.

Notre priorité absolue reste la qualité du produit qui sort de chez nous. But : que les seules différences, comme des petites rayures, rappellent que le vélo acheté a eu une première vie.

Quels sont les « retours » de vos clients sur les vélos reconditionnés achetés ?

Nous avons plus de 1.000 avis sur le site Trust Pilot. Globalement, les gens sont surpris par la qualité de livraison, les tailles, les budgets, les marques. On a vendu plus de 200 marques différentes depuis notre lancement.





On trouve des vélos électriques reconditionnés à partir de 600 euros sur le site Upway. - Capture





Moustache Bikes fait partie de nos best-sellers. C’est très populaire et demandé. Nous avons d’ailleurs mis en place un système pour être prévenu de l’arrivée d’un modèle que l’on attendrait sur notre site et qui ne serait pas encore disponible. Les marques allemandes sont aussi très populaires. Nous constatons aussi que les clients sont très en attente de moteurs Bosch, réputés pour leur qualité. L’attente dans ce secteur est vraiment très forte.

Je suis acheteur potentiel, que puis-je trouver sur votre site en 2023 ?

Le premier prix d’un VAE reconditionné* commence à environ 600 euros pour un vélo d’entrée de gamme de plus de 5 ans, qui a déjà bien vécu. Il s’agit de vélos de ville avec assez peu de capacités techniques.

On va aussi trouver des vélos de très belles marques : nous avons quatre-vingt-quinze Moustache Bikes sur le site, plus de cent Giant, 30 % moins chers que le prix du neuf. Notre offre évolue pour aller jusqu’aux vélos plus techniques, comme des VTT très équipés ou des vélos-cargos, avec des prix pouvant atteindre jusqu’à 6.000 ou 7.000 euros, correspondant à des économies jusqu’à 3.000 euros par rapport au prix du neuf.

* Dont certains éligibles, sous conditions, à une subvention de l’Etat.