En selle ! La start-up belge Cowboy lance la quatrième version de son vélo à assistance électrique (VAE), le Cowboy 4. Cette monture arrive à point nommé à l’heure où les vélos envahissent les rues de nos villes. En 2021, il s’est vendu 660.000 VAE dans l’Hexagone, contre 515.000 en 2020, soit une hausse de 28 % ! A l’heure où un vélo sur quatre acheté par les Français est électrique, que vaut le Cowboy 4 ? « 20 Minutes » a tenté de dompter le jeune poulain.





La connectivité fait partie de l'ADN du vélo électrique Cowboy 4. - Cowboy





Une robe d’étalon

D’abord, l’effet « Waouh » ! A part les vélos concurrents de la marque VanMooth, il n’y a guère de rivaux à l’aussi belle esthétique que celle du Cowboy 4. Disponible en deux versions (avec cadre droit que nous avons testé, ou cadre ouvert), la monture est, selon son constructeur bruxellois, optimisée pour les personnes mesurant entre 1,70 et 1,95 mètre.

Un vélo 100 % connecté

Mais avant de partir à l’assaut des plaines du far-west urbain, il est nécessaire de connecter son vélo. Compte créé, nous voilà donc, smartphone en main, face à l’application Cowboy. Celle-ci permet de verrouiller/déverrouiller le vélo, d’allumer/éteindre ses feux ; de profiter de son GPS, de connaître sa vitesse et d’accéder aux statistiques de ses sorties. Mais aussi de contacter l’assistance Cowboy, et d’effectuer d’éventuelles mises à jour sur le vélo.

Attention, si vous souhaitez greffer votre smartphone au centre du guidon du VAE, il faudra prendre soin d’acheter une coque de la marque Quad Lock (vendue 30 euros sur le site Cowboy). Robuste, le système d’attache monté en série sur le Cowboy 4 vous permettra alors de solidement atteler votre téléphone, mais aussi de le recharger sans fil (norme QI, en 15 W).

50 kilomètres d’autonomie

La batterie de 360 Wh du vélo est située à l’arrière de la selle. Invisible, elle se verrouille à l’aide d’une clé, se pose et dépose en un rien de temps. La formule est très pratique et évite, évidemment, de monter son vélo jusqu’à son appartement ou bureau pour la recharger. 360 Wh, ce n’est pas ce qui se fait de mieux sur le marché (où l’on trouve des vélos avec batterie de 400, 500, voire 625 Wh), mais la promesse d’une autonomie d’une cinquantaine de kilomètres est tenue. 3 heures de recharge sont nécessaires.

Un niveau de confort sans faille

Une fois à cheval sur le VAE, nous constatons le réel confort de notre monture. Pas de problème côté fessiers, la selle est d’une assise ferme, mais pas trop. Les poignées sont d’un contact agréable, et les commandes de freinage très accessibles. Les pédales disposent d’un revêtement antidérapant. Appréciable pour les chaussures de ville ! Les garde-boue intégrés seront les bienvenus en cas de pluie pour ne pas se salir.

Léger, souple et maniable

A l’essai, le Cowboy 4 attire le regard avec son beau fuselage. Mais pour son utilisateur, c’est d’abord sa commodité en ville qui se révèle. Léger (à peine 20 kg, un défi pour un VAE !), souple, maniable, il n’est pas trop large pour se faufiler dans les bouchons. Ses larges pneus de 47 mm de diamètre absorbent bien les secousses du bitume et des pavés. L’absence de suspension de la fourche avant n’est finalement pas un handicap.

Des efforts, mais juste dans les cotes

Le couple du Cowboy 4 de 45 Nm correspond bien aux besoins en milieu urbain où l’on doit souvent redémarrer. Ici, pas de quoi transpirer durant un trajet. Lorsque la voie est dégagée, la légèreté de la monture permet de rapidement atteindre la vitesse de 25 km/h. Au-delà, et conformément à la législation en vigueur, l’assistance électrique s’interrompt.

Attention, ce vélo ne propose qu’un seul niveau d’assistance. Cela nous inquiétait un peu. Mais en ville, où dominent les artères plates, ce parti pris n’a pas été gênant. Le moteur de 250 W, qui s’adapte automatiquement aux sollicitations, s’est par ailleurs avéré suffisant pour nos trajets du quotidien. En revanche, difficile de conseiller le Cowboy 4 pour des sorties avec davantage de dénivelés.





Le vélo électrique Cowboy 4 ne possède qu'un niveau d'assistance. - Cowboy





S’il faut mouliner à bon rythme, le moteur manque ainsi d’un peu de couple en montée. Côté freinage, on a connu plus ferme, mais le sentiment de sécurité, renforcé par les freins hydrauliques du Cowboy 4, est là. On apprécie enfin la courroie en carbone, sans entretien et très silencieuse, qui ne risque pas de salir un pantalon. Petit bémol : l’intégration du feu avant dans la potence ne permet pas d’éclairer convenablement la route dans les virages.

Localisable à distance

La connectivité du vélo (qui peut se verrouiller/verrouiller automatiquement lorsque l’on se trouve à proximité grâce au Bluetooth), s’est avérée très appréciable. L’application offre une excellente visibilité durant un trajet, avec des itinéraires GPS pratiques à suivre. En outre, il est possible de localiser le vélo en cas de perte ou de vol. Des alertes peuvent être reçues lorsque le vélo est déplacé, à condition de souscrire une assurance vol auprès du constructeur. En cas de détection de chute, l’application se charge d’alerter automatiquement un proche.

Proposé uniquement à la vente en ligne, le Cowboy 4 vaut 2.790 euros. C’est une somme importante qui place ce vélo dans une fourchette tarifaire assez haute. Mais il s’agit d’un très bon VAE, beau et très bien pensé pour les trajets en ville, qui sait se montrer très agréable et confortable à la conduite.

Pensez à vérifier si vos communes ou département de résidence proposent une aide à l’achat. Celle-ci peut représenter plusieurs centaines d’euros ! Selon vos conditions de ressources, l’Etat peut aussi mettre la main au panier avec un bonus jusqu’à 400 euros. Pour toute commande d’un Cowboy C4 jusqu’au 30 novembre 2022, deux ans d’assurance (valeur 240 euros) sont offerts. Outre les alertes proposées, elle permet d’être remboursé de 90 % de la valeur d’achat du vélo si celui-ci, volé, n’est pas retrouvé. Une proposition qui rassure. En France, chaque année, 400.000 vélos sont volés. Ce qui, pour beaucoup de cyclistes potentiels, reste forcément, hélas, un frein à l’achat.