Dopés par la pandémie, et maintenant par la flambée du prix de l’essence, les déplacements à vélo en ville connaissent un essor sans précédent et durable. Selon le réseau Vélo et Territoires, la progression serait de +31 % en milieu urbain depuis 2019 ! Pour le public, ce nouvel engouement s’accompagne d’une offre accrue d’équipements et d’accessoires, notamment pour sécuriser sa monture. En France, plus de mille vélos sont volés chaque jour, ce qui reste pour beaucoup un frein à son adoption. Par-delà, on constate de plus en plus de propositions d’accessoires pour le confort des cyclistes. Après sa sélection d’automne, « 20 Minutes » a testé les nouveautés du printemps 2022.

Communiquer sans risque : Openrun Pro de Shokz

Sécurité oblige, impossible de pédaler avec un casque audio sur la tête ou des écouteurs True Wireless dans les oreilles. Pour écouter de la musique, voire prendre des appels tout en se déplaçant à vélo, une solution pourtant : le casque Bluetooth Openrun Pro de Shokz.

Le casque audio à conduction osseuse Openrun Pro de Shokz. - SHOKZ

Son principe : celui de la conduction osseuse, avec des écouteurs qui se posent juste devant le tragus de l’oreille (la petite partie molle à l’entrée du conduit auditif), laissant cette dernière totalement libre. Outre une application pour contrôler sa musique et profiter de deux modes d’égalisation, différentes commandes sur l’écouteur gauche permettent aussi de décrocher/raccrocher des appels, mais surtout d’éviter toute manipulation de son smartphone. Ce qui est mieux lorsque l’on circule à vélo… 189 euros.

Notre avis : Un vrai sentiment de liberté s’est fait ressentir lors de notre test de ce casque. Certes, la qualité audio n’est pas du tout celle d’un équipement audio traditionnel. Le son véhiculé par conduction osseuse reste très mat et manque d’éclat, mais demeure d’une qualité très acceptable face au bénéfice sécurité de l’utilisateur qui peut entendre normalement les bruits de son environnement. La résistance à l’eau et à la sueur (norme IP55), et la bonne autonomie de 10 heures environ du produit sont à porter à son actif.

Tout transporter : Sac à dos modulaire d’Along

Partir une journée au boulot et à vélo, sans rien oublier ? Etanche, le sac modulaire d’Along possède une confortable capacité de 30 litres.

Le sac modulaire d'Along, personnalisable avec des sangles de différents coloris. - ALONG

On peut y loger son ordinateur de 16 pouces, mais aussi ses petites affaires dans deux pochettes intérieures à fermeture Éclair (24 x 12 cm et 23 x 20 cm), quelques courses, etc. Original, le sac est fourni avec deux modules additionnels : un sac étanche (pratique pour loger ses affaires de piscine !), ainsi qu’un sac isotherme (très commode pour transporter sa boîte bento et autres boissons et victuailles). 159 euros.

Notre avis : Vraiment bien pensé et très confortable à porter, ce sac est une réussite française, développée grâce à un financement participatif sur Ulule. Nous en avons apprécié la large ouverture sur le côté, les sangles arrières réfléchissantes qui peuvent accueillir un casque ou des accessoires de sport, ainsi que le port possible en bandoulière. Si la couleur noire du sac est un peu passe-partout, il est possible de le personnaliser avec des sangles de différentes teintes, dont une réfléchissante.

Se laisser guider : Cosmo Vision

Trouver son chemin à vélo ou à trottinette sans smartphone rivé sur son guidon peut sembler une gageure et pas très secure. Plus maintenant. Connectées à une application, les lunettes Cosmo Vision utilisent le système d’affichage tête haute que l’on trouve dans certains véhicules.

Les lunettes pour cyclistes avec affichage GPS tête haute Cosmo Vision. - COSMO CONNECTED

Une fois saisie l’adresse de sa destination, il ne reste plus qu’à se laisser guider par les indications qui s’affichent en jaune, sur le verre droit des lunettes : directions à prendre, distance avant changement de direction, nom de rue, pourcentage de l’autonomie de batterie restante. Et en passant la main devant le verre gauche qui intègre un détecteur de mouvements, il est possible d’accéder à d’autres données, comme le temps nous séparant de notre destination, nos vitesses et distance parcourue. 489 euros.

Notre avis : Légères (40 grammes), agréables à porter, mais encore chères, les lunettes Cosmo Vision doivent encore améliorer leur moteur de recherche, peu intuitif, pour trouver la destination de son choix : dans l’état, il reste nécessaire de saisir l’adresse précise (numéro, rue, ville) pour être conduit à bon port.

Sécuriser sa monture : TiBike de Ticatag

Se faire voler sa monture est, avec l’accident, la crainte numéro un des cyclistes, notamment en milieu urbain. TiBike, de la société bretonne Ticatag, apporte sa pierre pour lutter contre ce fléau (en France, un vélo est volé chaque minute).

TiBike prend la forme d'un réflecteur arrière qui intègre un tracker GPS. - TICATAG

Sous forme de réflecteur arrière à fixer sous la selle de son vélo, TiBike dissimule un tracker GPS équipé d’une carte SIM Europe (plus de 100 pays couverts). Avec une double vocation : alerter dès qu’un mouvement suspect est détecté et géolocaliser le deux-roues. L’application mobile (Tifiz Connect) permet un parfait repérage de sa bicylcette en temps réèl, un lien GoogleMaps étant même fourni pour la retrouver si nécessaire. 199 euros + 6 euros d’abonnement mensuel (avec engagement d’un an).

Notre avis : le procédé est simple et rassurant. Et il fonctionne plutôt bien, avec une géolocalisation dont la précision est de 5 mètres environ, Tibike possède cependant deux défauts : son système de fixation (de type GoPro) ne résistera pas longtemps si un voleur décidé de démonter le réflecteur ; la carte SIM est facilement accessible et peut en quelques secondes être délogée. A comparer avant d’acheter avec le Bike Tracker d’Invoxia qui utilise non pas le réseau cellulaire, mais le réseau basse consommation Lora et qui nous semble plus sécurisé (149 euros).