Ça roule pour le vélo et pour la trottinette. La pandémie de Covid-19 a poussé de nombreuses personnes à ressortir leur monture du garage, voire à s’équiper. Outre la protection contre le fléau les vols, celle de leur utilisateur contre les accidents est primordiale. 20 Minutes a sélectionné différents accessoires qui offrent ce surcroît de confort et de sécurité.

Le feu stop intelligent qui vous sécurise : Lucia the Beam

Avec ses 20 heures d’autonomie, le feu stop Lucia the Beam vous accompagnera toute la semaine pour vos trajets domicile/bureau. Visible jusqu’à 1 km avec sa luminosité de 40 lumens, le petit accessoire de 39 grammes seulement s’accroche simplement sous la selle grâce à son système de fixation universelle.

Le feu intelligent LUCIA the Beam offre une visibilité jusqu'à 1 kilomètre. - THE BEAM

Equipé de capteurs de mouvements, de luminosité et d’accélération, il se déclenche tout seul dès que vous enfourchez votre monture, se met en route par faible luminosité et s’allume plus intensément en cas de freinage.

LUCIA the Beam peut s'installer sous la plupart des selles. - THE BEAM

Accessible, simple à mettre en œuvre et sécurisant, ce feu qui se recharge en USB fait partie des indispensables pour les déplacements de nuit. Un investissement à ne pas négliger. 59,99 euros sur lecyclo.com.

Le harnais qui vous aide à tourner : Clic-Light

Développée par la société toulousaine Road-Light, Clic-Light est un dispositif qui associe un module lumineux avec harnais à porter par-dessus une veste, ainsi qu’une télécommande avec support pour guidon.

Avec Clic-Light, on peut se signaler sans lâcher le guidon. - ROAD LIGHT

Rechargeable et résistant aux intempéries, Clic-Light permet d’être vu de loin (jusqu’à 400 mètres), mais aussi, grâce à sa télécommande, d’indiquer son orientation. Ainsi, déclenchés depuis le guidon, des clignotants intégrés avec balayage progressif permettent aux véhicules suivant le deux-roues de connaître la direction du cycle qui les précède et d’anticiper leurs réactions.

La télécommande de Clic-Light pour activer les clignotants dorsaux. - ROAD LIGHT

A recommander pour l’usage d’un vélo, mais sans doute plus encore pour une trottinette avec laquelle il est dangereux de lâcher le guidon pour indiquer que l’on va tourner…

Il manque encore à cet équipement plutôt accessible un accéléromètre détectant les décélérations afin d’activer le feu stop à chaque freinage. Renseignement pris auprès du constructeur, cette amélioration sera intégrée au système en 2022. 129 euros.

Le casque qui évite les traumatismes : Electra Go ! MIPS

Le fabricant du casque Electra Go! MIPS a développé une technologie baptisée MIPS (pour Multi-Directionnel Impact Protection System). Son principe repose sur une double couche de protection qui permet, lors d’un impact, notamment oblique, de rediriger les forces rotationnelles et d’éviter les traumatismes crâniens. Disponible en trois tailles (S, M et L) et pesant de 345 grammes à 390 grammes, l’Electra Go ! MIPS est fourni avec une visière en tissu amovible, pratique en cas de pluie ou de soleil.

Le casque Electra Go! MIPS disponible en, trois tailles et cinq coloris. - ELECTRA

On apprécie le design sobre et plutôt urbain de ce casque disponible en cinq coloris, loin des classiques modèles au look sportif, bien qu’il soit deux fois plus cher qu’un casque « ordinaire ». 119 euros. Sans le MIPS, mais très stylés, les casques Thousand Heritage disponibles sur maxandthecity.com avec douze couleurs dont certaines flashy. 99 euros.

Le blouson airbag pour les chutes : Cirrus

Née de la collaboration entre le fabricant dijonnais d’airbags individuels Helite, et celui de vêtements techniques Urban Circus, Cirrus combine deux avantages. Cette veste unisexe associe d’une part un airbag rechargeable et réutilisable qui se gonfle en 80 millisecondes en cas de chute ou de choc.

En cas de chute, la veste CIRRUS se gonfle en 80 millisecondes. - URBAN CIRCUS/HELITE

Son déclenchement est effectué grâce à deux capteurs de mouvements (l’un dans la veste, l’autre dans le vélo). En rigidifiant le tronc et en protégeant ainsi la colonne vertébrale, Cirrus absorbe les chocs et protège l’abdomen, le thorax, le cou et le dos. D’autre part, la veste qui est imperméable et respirante (lavable en machine) est aussi réfléchissante.

La veste airbag CIRRUS offre une visibilité jusqu'à 150 mètres. - URBAN CIRCUS/HELITE

Cet équipement reste très cher, mais offre un niveau de sécurité optimal. Sa visibilité jusqu’à 150 mètres est par ailleurs un avantage certain avec l’heure d’hiver qui pointe déjà son nez (dans la nuit D30 au 31 octobre). Actuellement en précommande sur cirrus.urban-circus.fr pour une livraison en novembre. 730 euros.

L’antivol connecté qui sonne l’alerte : Abus 770A SmartX

La peur du vol de sa monture est l’argument numéro un avancé par la plupart des personnes qui n’osent pas sortir leur vélo du garage. Et pour cause : un vélo est volé chaque minute en France, soit 400.000 par an ! L’antivol 770 SmartX de la marque allemande Abus consiste en un robuste antivol en « U » (le format le plus recommandé pour tenter de déjouer les crapules, ici avec 13 mm de diamètre). Mais l’appareil ne dispose pas d’une clé physique.

L'antivol 770 SmartX de la marque Abus se déverrouille à l'aide d'un smartphone. - ABUS

Son truc : une serrure commandée par votre smartphone à travers une connexion Bluetooth et une application. Lors de l’installation, il suffit de scanner le code fourni pour que l’antivol soit identifié et appairé. Bon point : l’antivol peut être utilisé par plusieurs personnes (dans le cadre d’une famille, par exemple) : c’est l’administrateur qui distribue les autorisations, comme avec une serrure connectée à l’entrée d’une maison. Dès lors, quiconque disposant de l’application et étant autorisée pourra le déverrouiller. Cerise sur la techno : une sirène de 100 dB incluse qui se déclenche durant 15 secondes en cas de mouvements intenses.

Parmi les multiples cadenas sur le marché (des maillons ou tubes de 6 mm d’épaisseur au moins sont nécessaires pour être bien indemnisé par son assureur en cas de vol), ce modèle allemand vaut pour son concept intéressant, mais aussi pour son alarme intégrée qui fera fuir même les voleurs à disqueuse les plus assidus. 165 euros.