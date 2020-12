ON THE ROAD AGAIN Les nouveaux adeptes des transports alternatifs que sont le vélo, la trottinette ou la mono-roue peuvent sécuriser leur monture et leurs trajets avec des accessoires à placer dans leur hit liste de noël

Cinq cadeaux à offrir à son vélo pour les fêtes — 20 Minutes

On ne compte plus le nombre de personnes que la crise du Covid-19 a converti à des modes de transports alternatifs.

Pour sécuriser son matériel, mais surtout sécuriser ses parcours, de plus en plus d’accessoires sont disponibles.

De l’antivol connecté au sac à dos avec bandeau de LEDs pour se signaliser, ils constituent autant d’idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

La pandémie de Covid-19 ne cesse de convertir de nouveaux adeptes à l’usage des mobilités douces tels que le vélo, le vélo à assistance électrique, la trottinette, voire le mono-roue. Protéger sa monture contre le vol et rouler en toute sécurité reste un enjeu quotidien. A l’heure des achats de Noël, « 20 Minutes » vous suggère une sélection.

Abus 770 SmartX : l’antivol nouvelle génération

La peur du vol de sa monture est l’argument numéro un avancé par la plupart des personnes qui n’osent pas sortir leur vélo du garage. L’antivol 770 SmartX de la marque allemande Abus consiste en un robuste antivol en « U » (le format le plus recommandé pour tenter de déjouer les crapules, ici avec 13 mm de diamètre). Mais l’appareil ne dispose pas d’une clé physique.

L'antivol 770 SmartX de la marque Abus se déverrouille à l'aide d'un smartphone. - ABUS

Son truc : une serrure commandée par votre smartphone à travers une connexion Bluetooth et une application. Lors de l’installation, il suffit de scanner le code fourni pour que l’antivol soit identifié et appairé. Bon point : l’antivol peut être utilisé par plusieurs personnes (dans le cadre d’une famille, par exemple) : c’est l’administrateur qui distribue les autorisations, comme avec une serrure connectée à l’entrée d’une maison. Dès lors, quiconque disposant de l’application et étant autorisée pourra le déverrouiller. Cerise sur la techno : une sirène de 100 db incluse qui se déclenche durant 15 secondes en cas de mouvements intenses. A partir de 199 euros (en vente sur lecyclo.com et chez les détaillants habituels).

B’Safe : le (cher) airbag pour les cyclistes

Développé par le fabricant français Hélite et disponible en quatre tailles (S, M, L et XL), l’airbag B’Safe pour cyclistes peut sauver des vies. Il protège des zones vitales du corps : le thorax, l’abdomen, le cou et le dos.

L'airbag pour vélo B'Safe coûte 650 euros quand même... - HELITE

Ses capteurs embarqués (GPS, gyroscope et accéléromètre) suivent et analysent les mouvements du cycliste à raison de 100 fois par seconde. Associés à un capteur placé sous la selle et détectant les chocs, ils déclenchent instantanément le gonflage de l’airbag avant l’impact. A l’issue de chaque gonflage, l’airbag en nylon ultrarésistant se dégonfle progressivement et peut être réutilisé.

Avant - après: grâce à, ses capteurs, l'airbag B'Safe se gonfle avant l'impact. - HELITE

Des aides à l’achat peuvent être effectuées auprès de son employeur (jusqu’à 400 euros) dans le cadre du Forfait mobilité durable. Cela vaut mieux, car pour protéger son dos, B’Safe coûte un bras. 650 euros.

Securain : le sac connecté pour se signaler

La start-up française Cosmo Connected dont nous avions testé le système de signalisation lumineux pour deux roues s’associe au bagagiste Delsey pour proposer un sac à dos « connecté ». Disponible en noir, bleu, vert et blanc, le sac Securain est totalement étanche. Il dispose de bandes réflectives, de fermetures Zip et d’une poche anti-RFID (afin d’éviter un éventuel vol de données avec un objet électronique transporté). Lui est associé le feu d’éclairage amovible Cosmo Ride.

Le sac Securain lancé par Delsey et Cosmo Connected. - COSMO CONNECTED

Celui-ci se pilote à l’aide d’une télécommande Bluetooth à fixer sur le guidon de sa monture. Il intègre un accéléromètre (afin de détecter les ralentissements et de les signifier, comme avec un classique feu Stop), et des clignotants. Une application dédiée permet de partager son itinéraire avec les personnes que l’on rejoint : à tout moment, celles-ci peuvent suivre la position. Et cela fonctionne parfaitement comme nous l’avions constaté. En cas de chute, des alertes sont automatiquement lancées par SMS à des contacts préalablement choisis. 149 euros.

Urban Circus : la parka réversible qui aime les smartphones

Pour du streetwear, c’est est ! Avec la parka UCRR1, la marque Urban Circus propose une protection pour les « urbains partisans des éco-mobilités ».

La parka UCRR1 de la marque Urban Circus. - URBAN CIRCUS

Soit un vêtement « technique » en matière imperméable, déperlante et respirante (qui laisse s’évacuer l’humidité du corps). Doublé en ouatine il dispose de nombreuses bandes réfléchissantes jusqu’à 300 mètres. Sur le bras gauche est située une pochette tactile pour smartphone permettant de surveiller un guidage GPS ou, plus simplement, de vérifier notifications et appels.

Sur l'avant-bras, une pochette tactile pour glisser un smartphone. - URBAN CIRCUS

Et, pratique : la parka est réversible et peut ainsi être utilisée comme traditionnel vêtement de ville (en noir ou vert). Disponible en XS, S, M, L, XL et XXL. 250 euros chez les revendeurs spécialisés.

Clic-Light V2 : plus de visibilité à vélo… en 2021

Il faudra attendre les étrennes et le premier trimestre 2021 pour s’offrir Clic-Light V2. Développé par la start-up toulousaine Road-Light (spécialisée dans la Sécurité routière), cet équipement lumineux pourra être utilisé sur un vélo, un deux-roues, une trottinette ou encore un mono-roue. Selon son concepteur, le système garantira une visibilité sur une distance d’au moins 400 mètres.

Clic-Light V2: l'association d'une télécommande et d'un panneau de LEDs à fixer sur un harnais. - ROAD-LIGHT

A fixer sur un harnais (fourni) et à porter sur le dos, l’appareil truffé de LEDs et de la taille d’une tablette numérique, fait office de clignotant, feu Stop, feu anti brouillard, feu de détresse. Son autonomie, sur batterie rechargeable en USB-C, est annoncée jusqu’à 10 jours.

Le système Clic-Light V2 offrira une visibilité jusqu'à 400 mètres. - ROADLIGHT

Clic-Light V2 se pilote à l’aide d’une télécommande à fixer sur le guidon. Et bon point : celle-ci offre un retour lumineux des actions en cours (ce que ne proposent pas certains concurrents). A partir de 149 euros.