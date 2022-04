Nouvelle piste pour le vélo électrique, avec « Dance » ! Derrière ce nom, celui d’une offre tout compris qui inclut un vélo à assistance électrique, un antivol, une assurance, mais aussi une conciergerie. Et cette fois, l’idée est celle d’un abonnement au mois ou à l’année qui permet de disposer de son propre vélo moyennant quelques dizaines d’euros. Face à l’engouement des Français pour le vélo électrique (dont les ventes ont bondi de 28 % en 2021, selon l’ Observatoire du Cycle d’Union Sport & Style), l’idée est séduisante. Mais que vaut « Dance », réellement ? « 20 Minutes » a pu enfourcher la nouvelle monture.

Un bon vélo électrique urbain

Le principe consiste à s’abonner en ligne, à choisir son vélo (avec cadre fermé ou ouvert), quelques accessoires éventuels (support pour smartphone, panier…) et à se faire livrer l’ensemble à l’adresse de son choix. Ce qui fut fait. Reste à ajuster la hauteur de la selle si besoin et… à pédaler.

D’un design assez convenu, mais agréable, bien qu’il ne soit pas suspendu, le vélo « Dance » est robuste. Il n’est par ailleurs pas mais trop lourd pour un vélo électrique (21 kg). La monture dispose d’une batterie amovible de 36V et 340 Wh. Si elle n’est pas extraordinaire pour les longues sorties, elle permet tout de même d’aligner jusqu’à 50 km environ. Largement de quoi supporter les allers/retours quotidiens au travail. Le vélo dispose d’un antivol connecté qui s’active depuis l’application et de freins à disques.

Sur la roue arrière du vélo «Dance» est placé un antivol connecté. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Malgré notre quintal sur la balance, nous avons été agréablement surpris par l’efficacité des deux niveaux d’assistance électrique proposés, le second faisant véritablement office de booster pour prendre de la vitesse ou gravir une côte. Le couple développé par le moteur central est très pertinent, notamment lorsqu’il s’agit de redémarrer après s’être arrêté à un feu rouge, ou à un Stop. Il n’y a pour ainsi dire aucun véritable effort à fournir, ce qui est un vrai plus. Bref, « Dance » est un bon petit vélo urbain.

Deux antivols et une conciergerie

De son côté, le service de conciergerie est là en cas de pépin. Si nous n’avons pu vérifier la promesse de « Dance » dans les faits, il est contractuellement question d’un dépannage en 24 heures les jours ouvrés, et en 48 heures les week-ends et jours fériés. Ce qu’il y a de bien, est qu’il est possible de laisser le vélo en panne dûment antivolé là où l’on veut. Il sera géolocalisé et réparé, voire échangé si nécessaire, sans que vous ayez à vous trouver sur place.

L’antivol connecté intégré à la roue arrière fonctionne très bien et rapidement. Un simple swype dans l’application et voilà le vélo prêt à l’emploi ou verrouillé. Néanmoins, nous vous recommandons quelles que soient les circonstances d’utiliser également l’antivol en « U » fourni. L’offre de « Dance » stipule que les « assurances » sont incluses.

Or, il ne s’agit en fait que d’assurances en cas de dommages corporels. Il faut fouiller sur le site dance.co pour découvrir que la perte ou le vol du vélo seront facturés 100 euros « pour un vélo volé ou perdu alors qu’il était correctement attaché et verrouillé avec tous les antivols disponibles », et 1.200 euros pour un vélo « volé ou perdu sans être correctement attaché et verrouillé ». Reste à prouver sa bonne foi. Vérification faite, c’est « Dance » qui se chargera d’un éventuel dépôt de plainte en cas de vol, après avoir posé les questions de rigueur à l’abonné volé (lieu exact où le vélo était attaché, comment il était attaché…). En cas de vandalisme, « Dance » nous a par ailleurs assuré que les éventuels frais de réparation étaient à sa charge.

Plusieurs milliers de vélos cette année

Après Berlin, Hambourg, Miunich, Vienne, « Dance » débarque donc en France… mais uniquement à Paris pour le moment. Éric Quidenus-Wahlforss, cofondateur de « Dance » que nous avons interrogé, espère lancer plusieurs milliers de ses vélos dans les rues de la capitale d’ici à la fin de l’année.

La console de commandes sur le guidon du vélo «Dance». - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Avec une offre de lancement à partir de 49 euros par mois (pour un abonnement d’un minimum de 12 mois), ou à partir de 69 euros par mois (pour un abonnement ponctuel), la proposition est loin d’être donnée. Mais elle reste moins chère que celle du concurrent Red-Will (présent sur Paris et Bordeaux) et proposée à partir de 79 euros pour un engagement de six mois.

Si vous êtes intéressé, ne manquez pas d’évaluer votre usage en rapportant par exemple le prix de votre abonnement à vos déplacements. Consultez éventuellement votre employeur au sujet du Forfait Mobilité Durables. Ce dispositif alloue jusqu’à 600 euros par employé et par an dans le cadre de déplacements domicile/travail à vélo, ce qui peut faire chuter vos frais. Il convient enfin de bien réfléchir au coût réel d’un abonnement cumulé sur plusieurs mois, face au coût d’acquisition d’un vélo à assistance électrique dont le prix moyen se situe selon Que Choisir? entre 1.500 euros et 2.000 euros.