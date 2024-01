Pourquoi les boutons d’acné ne sortent que la nuit ?

Ils sont rouges, s’invitent sans votre consentement, apparaissent toujours au mauvais moment et tout le monde les déteste. Ça pourrait bien être des punaises de lit mais il s’agit plutôt des boutons inflammatoires. Si si, vous savez, ceux qui font mal et qu’on nous répète sans cesse de ne surtout pas toucher, même s’ils sont en plein milieu du front la veille d’un date. Afin de percer le mystère de ce bouton qu’on ne découvre qu’au réveil (alors que la peau était encore nette la veille), 20 Minutes a consulté Audrey, dermatologue plus connue sous le pseudo Dermato Drey, également auteure du livre, Faire la paix avec sa peau.

« Il n’y a pas forcément plus de boutons qui apparaissent pendant la nuit que pendant n’importe quelle heure du jour »

Et non, les boutons ne sortent pas particulièrement la nuit. D’après la dermatologue, « Il n’y a pas forcément plus de boutons qui apparaissent pendant la nuit que pendant n’importe quelle heure du jour ». Même si nos boutons sont bien là le matin quand on s’approche du miroir, il leur faut en réalité plusieurs jours pour qu’ils se forment sous peau, avant de devenir inflammatoires. Leur intrusion sur notre visage n’est donc pas directement liée à ce qu’on a pu faire la veille. En clair, ils logeaient déjà en cachette. « Comme la nuit dure huit heures, ça fait 8 fois plus de chances d’avoir un bouton qui apparaît le matin », souligne Dermato Drey. A cela, il faut aussi rappeler que le renouvellement cellulaire est plus rapide la nuit car la peau n’a plus à se défendre des agressions extérieures ou des rayons UV par exemple.

Afin de trouver la vraie cause de votre bouton matinal, il faut regarder sur les semaines précédentes. Voici la liste des potentiels suspects : Les facteurs hormonaux. « Ça peut être la puberté, la contraception ou les cycles féminins », énumère la professionnelle. En deuxième suspect, on retrouve une « alimentation pro inflammatoire ». Le tabac, la pollution, les cosmétiques comédogènes et différents facteurs externes peuvent aussi être présumés coupables. N’innocentez pas non plus les facteurs internes tels que le stress, la fatigue ou une baisse du système immunitaire, qui peuvent également favoriser l’apparition d’un bouton.

Soigner son bouton d’acné

Si vous avez un seul bouton inflammatoire sur le visage « c’est déjà de l’acné, mais très légère », prévient la spécialiste. Afin de traiter ces boutons qui s’invitent de manière occasionnelle, le docteur Audrey, recommande d’utiliser un produit « SOS spécifique anti-boutons » à utiliser de façon locale (patch, crème, etc). Par contre, s’ils sont plus nombreux, (comme dans ce genre de fêtes où l’invité de l’invité invite ses potes), il faut employer d’autres moyens. Il sera nécessaire de mettre en place une routine cosmétique adaptée, avec un nettoyant, un soin traitant et une protection solaire. Si ça ne suffit pas, consultez votre médecin traitant ou dermatologue pour avoir un soin sur prescription, insiste la professionnelle.

« Un bouton occasionnel signifie aussi que votre peau se défend bien contre les bactéries qui sont présentes dessus », rassure la docteure qui invite à « calmer le jeu » et laisser ce petit bouton cicatriser tranquillement, s’il n’y en a pas d’autres par la suite. Donc pas de panique !