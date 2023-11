On nous rabâche souvent qu’éclater son bouton, c’est mal et… c’est en partie vrai ! Eclater un bouton peut laisser des marques ou des taches pigmentaires, voire accentuer la prolifération des bactéries sur la peau… Bref, aggraver son cas, soit tout ce qu’on ne veut pas. Malgré les mises en garde des professionnels, beaucoup dérogent à la règle et vont jusqu’à en faire une tendance TikTok, sous le nom « pimple popping ». Alors quitte à se rebeller et éclater son bouton, 20 Minutes vous apprend à bien le faire et à quelles conditions.

Percer son bouton, la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux

Certains trouvent ça dégoûtant, d’autres satisfaisant, quoi qu’il en soit la tendance cartonne, et sur TikTok, le hashtag #Pimplepopping cumule des milliards de vues. Des comptes sont même dédiés à ce type de contenu. C’est le cas de la page de la dermatologue Sandra Lee, sous le pseudo « drpimplepopper », qui regroupe une communauté de 16,6 millions d’abonnés sur le réseau social chinois. La psychothérapeute Assa Djelou explique à 20 Minutes, qu’il y a « un côté hypnotisant » à ces vidéos. Cela relève en fait de l’aspect cognitif, car notre « pensée se bloque » sur un seul objectif, l’éclatement du bouton. Et lorsque le but est atteint, les hormones du plaisir rentrent en jeu.

Outre, l’aspect divertissant, cette tendance met aussi en avant le fait que beaucoup de personnes cherchent à savoir comment percer les boutons qui les gênent. Amélie Desazars, cofondatrice de la marque dédiée à l’acné pour adulte Skin and Out, confie même à 20 Minutes que 81 % des personnes de leur communauté avouent percer régulièrement leurs boutons, et ce malgré le véto général.

Tout ce qu’il faut savoir pour percer un bouton sans risques

Alors, peut-on peut éclater son bouton en toute légalité ? Oui… et non. En réalité, tous les boutons ne doivent pas être percés. On vous explique tout en quatre étapes.