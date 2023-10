Et non, les boutons sont loin d’être réservés aux adolescents ! L’acné touche aussi les adultes, hommes comme femmes. Pour en connaître l’origine et savoir comment la traiter, 20 Minutes a consulté le dermatologue Toni Ionesco, exerçant à Paris ainsi que les fondatrices de Skin and Out, marque dédiée à l’acné adulte.

Les causes de l’acné adulte

En réalité, les causes de l’acné adulte ne sont pas si différentes de celles de la puberté, car comme l’explique le dermatologue Toni Ionesco, ce sont « les prédispositions génétiques et hormonales » qui jouent un rôle dans l’acné, et ce qu’importe l’âge. Il n’y aura donc pas de différences spécifiques dans les traitements proposés.

Le mécanisme est simple : les bouleversements hormonaux engendrent une augmentation de la production de sébum. Mais en contact avec les mauvais microbes sur la peau, le sébum devient un agent propice à leur bon développement. Par conséquent, les personnes ayant la peau grasse seront toujours plus sujettes à avoir une peau acnéique. « Les bactéries pro inflammatoires, bloquées à l’intérieur des glandes sébacées, se développent grâce au sébum ce qui se traduit par une acné inflammatoire, soit un bouton sous peau », détaille le dermatologue.

Déterminer la cause de son acné pour mieux la traiter

Avoir un bouton ce n’est pas dramatique, l’essentiel est d'« écouter ce qu’il essaie de dire sur votre corps pour déterminer sa cause », avance Fleur Desazars, cofondatrice de Skin and Out. Les raisons des bouleversements hormonaux sont multiples et par conséquent les raisons d’une acné le sont aussi. L’arrêt de la prise d’une pilule, des pathologies hormonales ou une mauvaise hygiène de vie peuvent déclencher ou aggraver l’acné à tout âge (toujours chez des personnes ayant une peau grasse avec une prédisposition génétique pour développer des boutons d’acné). Une période de stress anodine peut même en être le point de départ, car comme l’explique Toni Ionesco : « Il y a un lien entre le cerveau et la peau qui se fait par l’intermédiaire de neurotransmetteurs ».

Avoir de l’acné signifie avant tout que votre microbiome est aussi modifié, notamment à cause de la présence en surnombre de mauvaises bactéries sur la peau. Pour le restaurer, le dermatologue Toni Ionesco, recommande les actifs tels que l’acide salicylique, glycolique ainsi que les soins qui normalisent le microbiome de la peau. Les fondatrices de Skin and Out proposent d’ailleurs des solutions complémentaires aux cosmétiques avec des tisanes aux propriétés sébo-régulatrices et diverses souches de probiotiques.

Après avoir déterminé la cause de votre acné, suivez rigoureusement une routine adaptée grâce aux conseils d’un professionnel. « Quand on a de l’acné il faut se montrer patient et ne surtout pas changer de produit tout le temps », avertit Fleur Desazars.

Ne plus avoir honte de ses boutons

Traiter son acné, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et pour éviter qu’elle ne devienne une source de complexe, la cofondatrice de Skin and Out donne trois conseils pour se sentir mieux dans sa peau durant la phase de traitement. Premièrement, « s’entourer de personnes positives », qui ne vont pas vous juger ou vous faire de remarques, ensuite « reprendre le pouvoir sur le bouton et ne pas limiter sa vie sociale à cause de l’acné », et surtout, relativiser car « ce n’est qu’un temps », vous finirez par réussir à traiter votre acné.

Mais l’acceptation de son acné n’exclut évidemment pas le sentiment de gêne qu’un gros bouton sur le front peut causer. En ce sens, les deux sœurs ont créé des patchs effet seconde peau pour camoufler les boutons gênants. « Le patch va accélérer la cicatrisation, c’est discret, transparent et donc parfait pour les adultes », conclut Fleur Desazars.