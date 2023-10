Vous le sentez venir ? Ce petit bouton sous peau qui apparaît quelques jours avant vos règles. Oui, oui, on parle bien du même, celui sur le front ou au-dessus de la lèvre qui fait bien mal… Et comme si ce n’était pas suffisant, il se pointe toujours au mauvais moment à la surface de la peau. Pour comprendre et anticiper cette apparition mensuelle, 20 Minutes a consulté le Dr Alexandre Koutsomanis, médecin exerçant à Paris.

La cause des boutons sur le visage pendant les règles

Ne vous faites plus un sang d’encre : « ce phénomène est normal et commun à beaucoup de femmes. En effet, durant la période des règles, les modifications hormonales peuvent engendrer une surproduction de sébum sur la peau », explique le Dr Alexandre Koutsomanis à 20 Minutes. Or, celle-ci est peuplée par plusieurs bactéries dont les propionibacterium, qui seront, entre autres, à l’origine de vos fameux boutons.

« Ces bactéries vont se retrouver emprisonnées entre les pores et la couche de sébum. Le sébum étant du gras (lipide), cela va constituer une excellente nourriture pour elles », avance le médecin. Piégés au même endroit, les microbes vont se multiplier plus rapidement et sans surprise, vont causer une réaction inflammatoire, soit la formation d’un bouton.

Vous l’aurez compris, les femmes à la peau mixte à grasse seront plus sujettes à ce type de réactions. « Plus on a une peau grasse, plus on aura tendance à avoir des boutons à cause de la production excessive de sébum durant la période des règles », continue le Dr Alexandre Koutsomanis. Par ailleurs, le front, le nez, les sillons nasogéniens et le menton constituent les zones les plus séborrhéiques du visage, d’où les formations récurrentes de boutons sur ces zones.

Prévenir et traiter les boutons qui apparaissent pendant les règles

Il y a toutefois un moyen de prévenir leur apparition. D’abord, en ayant une routine beauté constituée de produits qui vont réguler la production de sébum sur la peau. Le médecin préconise l’utilisation de rétinoïdes tels que l’adapalène en gel.

Dans un second temps, il faudra aussi penser à nettoyer ses pores pour empêcher leur obstruction. « Quelques jours avant la période de règles, on peut faire un peeling léger pour éviter que les saletés accumulées et le sébum ne bouchent les pores », conseille le Dr Alexandre Koutsomanis. En institut, il recommande aussi le soin hydrafacial mensuellement ou l’ajout de cosmétiques à base d’acide glycolique qui agit sur renouvellement cellulaire, ou bien d’acide salicylique, idéal pour nettoyer les pores en profondeur et réguler la production de sébum.