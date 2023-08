La nourriture a-t-elle un impact sur l'éclat du teint ? Sur TikTok, les conseils en ce sens se multiplient. Et cette tendance a même un nom: « skincare breakfast ». Elle consiste à se concocter un petit-déjeuner riche en vitamines et en protéines. Selon les afficionados, ce régime serait aussi efficace que des cosmétiques pour gommer les imperfections.

L’origine de cette tendance beauté qui passe par l’alimentation

On doit cette tendance virale à la TikTokeuse Alice C.Sun. Dans l'espoir de remédier à ses problèmes de sécheresse cutanée, la jeune femme commence ses journées par des petits-déjeuners composés de soupe miso, de saumon croustillant, de kimchi, de chou râpé, de riz, et de concombre. Persuadée que cette combinaison d’aliments riche en protéines et en probiotiques serait efficace pour hydrater la peau.

Sa vidéo est vite devenue virale, et cumule près de 600.000 vues. Dans d’autres vidéos, elle propose un florilège d’autres « mets skincare ». On découvre notamment des smoothies à la pêche et au champignon, des sirops de fleur ou encore des mocktails au citron.

D’autres créatrices de contenu prônent également le « skincare breakfast ». C’est le cas de l’utilisatrice isabelle.lux qui élabore un yaourt spécial « peau éclatante » à base de noix de coco, avec des graines de citrouille et de chia, des baies et des probiotiques. Dans une autre vidéo, l’utilisatrice lifewithmils assure que le flocon d’avoine l’aurait aidée à se débarrasser de son acné. Alors info ou intox ? Ce régime alimentaire peut-il vraiment aider à avoir une peau parfaite ? Pour les experts, cela permet de préserver la santé, mais les problèmes de peau, eux, ne disparaissent pas par magie.

La nourriture, pas le « seul facteur »

« Il n’existe aucune preuve scientifique permettant d’affirmer qu’un aliment spécifique est bénéfique pour la peau », a déclaré à Metro la dermatologue Natalia Spierings. Si la malbouffe peut avoir un impact négatif sur le teint, « il n’existe aucun aliment ni aucune chose spécifique que quelqu’un puisse faire pour améliorer sa peau 'de l’intérieur', à part arrêter de fumer si vous fumez », ajoute la spécialiste.

Selon le Dr Kellyann Petrucci, experte en nutrition, la nourriture n’est pas le « seul facteur » pour une peau plus saine. « Il existe un lien entre la santé de votre intestin, notamment de votre microbiome, et la santé de votre peau.

Donc, si vous êtes aux prises avec des problèmes cutanés embêtants qui ne répondent pas aux solutions topiques, regardez à l’intérieur est toujours une bonne idée. Et guérir votre intestin est la première étape », a-t-elle déclaré au New York Post, ajoutant que le bouillon d’os, la poudre de collagène et une source de fibres sont ses « aliments préférés » pour guérir l’intestin.

Toutefois, certains aliments sont à éviter, particulièrement pour les peaux acnéiques. Le Dr Petrucci met en garde contre « les aliments sucrés et riches en glucides », responsables d’un pic de glycémie. Elle ajoute « Le sucre, à son tour, accélère votre production d’AGE, à savoir les produits de glycation avancée. Ceux-ci 'rigidifient' le collagène et l’élastine, endommageant votre peau et la rendant plus difficile à réparer ». Cela aurait pour effet d’accélérer le vieillissement de la peau.