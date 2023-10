Après la K-Pop et les K-drama, c’est au tour de la K-beauty de vivre son heure gloire en France. Parmi les marques coréennes vendues en France, on compte déjà Erborian, Laneige ou encore Dr Jart, qui se font une place de choix dans les rayons des grandes enseignes de beauté telles que Sephora. Pour comprendre cet engouement, 20 Minutes a interrogé Catherine Laussucq, éditrice et autrice du livre Passion Corée, ainsi que Marion Nguyen Pr manager de la marque coréenne Laneige, distribuée en France.

Les réseaux sociaux, point de départ du succès des cosmétiques coréens en France

Marion Nguyen raconte que la skincare coréenne, aussi appelée k-beauty, est apparue avec la première vague coréenne (appelée hallyu) dans les années 2010 en France. Mais c’est seulement en 2018 que la démocratisation de la culture coréenne s’est faite. « La culture coréenne a connu un véritable pic de popularité et de la même manière, l’intérêt pour la cuisine, la littérature, la beauté et le skincare ont connu un véritable boom », ajoute-t-elle. Catherine Laussucq parle même de « fièvre coréenne » pour qualifier cet enthousiasme pour les produits coréens. D’après elle, la Corée est devenue un « lieu ultra-stylé » à la base des tendances beauté, et ce notamment grâce aux réseaux sociaux.

Marion Nguyen confie d’ailleurs que c’est en partie grâce aux réseaux sociaux que les produits de la marque Laneige se sont popularisés : « Avec le Covid, la tendance est passée du make-up à la skincare et c’est à ce moment-là que le lip sleeping mask de Laneige a buzzé sur TikTok, et est devenu le best-seller de la marque ».

Les produits coréens sont effectivement mis en avant grâce aux multiples hashtags et aux différentes expressions comme « clear skin » ou « milk skin », qui vantent « le teint porcelaine » sans imperfections, et charment les internautes du monde entier. « Plébiscités par les influenceuses du moment, ces produits s’imposent aujourd’hui comme leaders du marché », analyse Catherine Laussucq.

Des produits efficaces qui rentrent dans les critères de consommation des Français

Les produits coréens se démarquent premièrement par leur technologie et leurs formules inédites, car comme l’explique Catherine Laussucq, « en matière d'innovations beauté, la Corée a cinq à dix ans d’avance sur les autres pays ». Ceci justifie aussi son rôle de lanceur de tendances beauté depuis plusieurs années, comme en témoigne l’apparition des BB crèmes ou bien des tendances skincare comme le double nettoyage. « Ces actifs sont sûrs pour tous les types de peau et sont le secret d’une peau saine et sans imperfections », continue l’autrice. « De manière sociétale, les standards de beauté du pays sont aussi très élevés et les poussent donc à avoir des produits très efficaces. La Corée est aujourd’hui vue comme étant l’expert de la beauté avec un véritable gage de qualité », confirme La PR manager de Laneige.

Les cosmétiques coréens seraient aussi plus en phase avec les nouvelles attentes des consommateurs français : produits végans, avec un mode de production respectueux de la planète, à prix abordables… Des cases que les marques coréennes cochent généralement bien. « La France, pays de la cosmétique a naturellement été attentive par l’arrivée sur le marché de cosmétiques coréens Ils sont donc aujourd’hui incontournables et les femmes veulent s’identifier aux Coréennes, qui ont une très belle peau toute douce », termine l’autrice de Passion Corée.