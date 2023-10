Quelle routine beauté adoptez-vous en hiver ?

On y est ! Le décalage horaire a eu lieu et les températures tombent, l’hiver frappe bientôt à nos portes ! Le soleil se couche à l’heure du goûter, et les températures ne dépassent plus les 15 degrés. Il fait froid, ça se sent, l’humidité nous chatouille du nez aux doigts de pieds, nos corps frissonnent et nos peaux ont tendance à se dessécher, provoquant des sensations de tiraillement.

Pour y remédier, quelles sont vos idées ? Avez-vous ajusté votre routine de soins à la saison ? Avez-vous des astuces pour garder bonne mine ? Utilisez-vous des crèmes hydratantes plus riches pour le visage ? Ou appliquez-vous une protection solaire ? Révélez-nous vos trucs et astuces pour prendre soin de votre peau !

» Partagez avec nous vos secrets de beauté ! Et révélez-nous votre routine de soins pour une peau éclatante en hiver !