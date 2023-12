Tout ce qu’on croit vrai (mais qui est souvent faux) à propos de la peau

Pour démêler le vrai du faux sur les conseils beauté et astuces « belle peau », 20 Minutes a consulté le médecin et chirurgien esthétique Alexandre Koutsomanis. Ainsi que Stéphanie Soulé, docteur en Sciences de la vie et de la santé, également responsable de la communication scientifique de la marque de soins de la peau Typology.

Boire de l’eau pour combattre l’acné

Faux. Boire de l’eau, c’est une bonne idée pour rester hydraté, en revanche ce n’est pas la solution pour éradiquer vos boutons. Car comme l’explique le docteur Alexandre Koutsomanis : « L’acné est un problème de peau qui se traite médicalement ».

On peut complètement refermer ses pores

Faux. Un pore se dilate, voire se rétracte, « mais ne se ferme pas complètement », explique le médecin. Oubliez également les bains de vapeur qui permettent d’ouvrir les pores, c’est une fausse croyance. « Ils vont plutôt liquéfier le sébum accumulé dans les pores et favoriser leur écoulement, donnant l’impression que les pores ont rétréci », corrige Stéphanie Soulé.

Le soleil c’est bon pour la peau

Faux. C’est même le contraire, le soleil est mauvais pour la peau. Et même s’il aide à produire de la vitamine D, c’est un faux ami qui peut aussi être à la base de certains cancers de la peau. C’est d’ailleurs ce qu’affirme le médecin Alexandre Koutsomanis : « Le soleil n’est pas bon pour la peau, ce sont des UV et ça accélère le vieillissement de la peau ». Pour s’en protéger, Stéphanie Soulé recommande d'« utiliser un écran solaire à large spectre avec une FPS de 30 au minimum tous les jours ».

L’acné est due à une mauvaise hygiène de vie

Faux. Le médecin est catégorique, la réelle cause de l’acné est « une hyper production de sébum qui va entraîner des micro-infections dues à une bactérie qu’on a sur la peau, appelée propionibacterium acnes ». C’est en réalité ce microbe qui va générer de petites folliculites, voire des micro-abcès. Rien à voir donc avec votre soda.

Le mélange bicarbonate de soude + citron, c’est bien pour estomper pour les taches d’hyperpigmentation

C’est faux. Le mélange n’a pas de « réelle efficacité sur les taches pigmentaires », avance le docteur. Dans le pire des cas, cette recette de grand-mère peut même « nuire à la peau », prévient Stéphanie Soulé. Cette dernière affirme que ce mélange va « augmenter le pH cutané » et « perturber la fonction barrière de la peau », ce qui peut provoquer des irritations et l’apparition de boutons.

« La première efficacité c’est la protection anti-UV », insiste le docteur Koutsomanis. Mais en complément à cela, il y a d’autres traitements bien plus efficaces comme certains lasers, des lampes LED ou encore des peelings.

Pour ne plus avoir des cernes, il suffit de mieux ou plus dormir

Faux. Il existe plusieurs raisons à l’apparition des cernes, dont la génétique qui est le facteur le plus important, explique la responsable communication scientifique de Typology. Si vous êtes dans ce cas, dormir aussi longtemps que possible n’y changera rien. Dans les cas les plus avancés, des chirurgies comme des blépharoplasties inférieures peuvent aider, détaille Alexandre Koutsomanis.

Les peaux noires n’ont pas besoin de crème solaire

Faux. Certes, les peaux noires ont un risque plus faible que les peaux claires de développer un cancer de la peau grâce à leur teneur plus élevée en mélanine, mais elles ne sont pas pour autant épargnées par les effets du soleil, avertit Stéphanie Soulé. C’est donc protection solaire obligatoire pour tous, car « les cellules de ces peaux-là sont aussi sensibles au stress oxydatif des UV », souligne le médecin.

On peut changer la nature de son type de peau

Faux. « On ne peut pas changer la nature de son type de peau », tranche Alexandre Koutsomanis. Par contre, on peut lutter contre la sécheresse cutanée si l’on a la peau sèche ou bien réguler sa production de sébum si l’on a la peau grasse. Mais malheureusement, on gardera toujours une tendance à ce même type de peau.

Stéphanie Soulé précise toutefois que les facteurs externes (climat), l’âge, ou les variations hormonales (ménopause, grossesse, puberté, menstruations, etc.) peuvent affecter, voire modifier la nature du type de peau.

Il ne faut jamais éclater ses boutons

Vrai. Au risque de vous créer des inflammations supplémentaires. Mais il y a une exception à la règle : les boutons avec une tête blanche. Ceux-ci peuvent être percés à l’aide d’une aiguille stérilisée, pour en évacuer le pus. « Ça permet au follicule abcédé de cicatriser plus vite », raconte le médecin esthétique.

Trop se laver, c’est mauvais pour la peau

Vrai. Se laver trop souvent peut provoquer de la sécheresse cutanée et des irritations. Cela peut également « permettre aux mauvaises bactéries de pénétrer à travers la peau altérée », avertit Stéphanie Soulé avant de poursuivre : « les dermatologues recommandent de se laver une fois par jour ».

La consigne est la même pour les cheveux, qui ne doivent pas être lavés quotidiennement, à moins qu’ils ne soient très gras.