Sèche, sensible ou mixte à grasse, comment reconnaître son type de peau ?

Le type de peau, qu’est-ce que c’est encore ? Rassurez-vous ce n’est pas pour vous embrouiller mais au contraire pour vous faciliter la vie ! La peau est un organe vivant qui subit les influenceuses extérieures (pollutions, rayons UV, météo). Ainsi, elle peut être plus sèche en hiver ou plus grasse en été. Toutefois, nos peaux possèdent une structure de base qui leur est propre. Connaître la nature de sa peau permet de mieux cibler ses besoins et de tendre à un type de peau dit « normal », soit qui ne possède aucune caractéristique particulière. Pour vous aider à discerner la nature de votre peau et ce dont elle a réellement besoin, 20 Minutes a fait appel à la dermatologue Nina Roos.

Reconnaître la peau sèche et comprendre ses besoins

Si vous avez la peau plus sèche en hiver, c’est normal. En revanche, si c’est le cas toute l’année c’est qu’il s’agit de la nature de votre peau. Votre profil : Tant que vous n’avez pas hydraté votre peau, vous ressentez de l’inconfort dû à des sensations de tiraillements. « Cette sécheresse survient après la toilette ou même durant la journée, quand bien même vous avez déjà hydraté votre peau », précise la dermatologue. Cette peau qui a du mal à retenir l’hydratation va par conséquent « manquer d’éclat ». Vous pourrez également noter l’apparition de certaines ridules plus rapidement, causées par la déshydratation.

Dans la routine idéale d’une peau sèche il y a : Une huile lavante. « Elle va laisser un film de protection gras après le rinçage », explique Nina Roos, qui conseille également de vous tourner vers des cosmétiques à base d’urée, de glycérine, de céramides pour booster l’hydratation. Misez davantage sur l’huile, qui sera votre meilleur ami durant la nuit.

Reconnaître la peau mixte à grasse et comprendre ses besoins

Vous avez toujours des papiers matifiants sur vous, votre maquillage de 9h brille à 9h30, votre nez est tout luisant en pleine journée (même en hiver) ? Bingo, vous avez la peau mixte à grasse. « Ce type de peau se caractérise par une hyperséborrhée », explique Nina Roos. La peau grasse est peu comme le vilain petit canard parmi ses confrères. En effet, peau grasse signifie aussi prédispositions à avoir de l’acné, des points noirs, des pores dilatés, des imperfections… Bref, un peu tout ce qu’on cherche à éviter.

Et pour ne rien faciliter, il existe même une variante : la peau mixte. Elle se caractérise par un excès de sébum uniquement sur la zone T (front, nez, menton), et une peau normale ou sèche sur les joues. Voyez-le comme une sorte de croisement entre deux types de peau.

Dans la routine idéale d’une peau mixte à grasse il y a : un nettoyant moussant. « C’est idéal pour enlever le gras, l’huile sur la peau », précise la dermatologue. Mais aussi des actifs qui vont réguler ou encore contrôler l’excès de sébum, tels que le niacinamide par exemple. Il faudra aussi régulièrement nettoyer vos pores en profondeur pour éviter qu'ils ne se bouchent à cause de l'accumuation de sébum, et crée des inflammations. Pour cela, la professionnelle recommande l’acide salicylique, les acides de fruits et les exfoliants comme le BHA. Attention, même une peau mixte à grasse doit être hydratée quotidiennement, auquel cas elle produira davantage de sébum pour se défendre.

Reconnaître la peau sensible et comprendre ses besoins

On vous entend souvent dire de votre peau qu’elle est « compliquée », et d’ailleurs vous avez un baume CICA en format mini sous la main « si jamais ». Evidemment, vous avez certainement la peau sensible. Ce type de peau se reconnaît de différentes manières : Rougeurs fréquentes, sensations d’inconforts, sécheresse et intolérances. « C’est une peau qui a régulièrement des irritations sans pour autant que l’individu soit sujet à quelconques allergies », détaille la dermatologue.

Dans la routine d’une peau sensible il y a : le MINIMUM. Parce qu'on ne sait jamais à quoi s’attendre. « Un même produit, peut être efficace, puis vous irriter sans raisons particulières, à quelques moins d’intervalles », prévient la dermatologue. Celle-ci conseille de choisir des produits avec le moins d’ingrédients possibles, toujours composés d’actifs doux.