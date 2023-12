Comment lutter en hiver contre la peau de crocodile et les callosités ?

Qui dit hiver, dit peau qui tiraille ? Rougeurs ? Gerçures et sensations d’inconfort ? Pas forcément quand on a les bons réflexes qui permettent de protéger sa peau des agressions extérieures. Car il y a toujours un moyen de faire face à chacun des cas de sécheresse causée par le froid hivernal.

Soigner les callosités sur ses pieds

« Dépourvue de follicules pilosébacés, la peau des pieds est une zone extrêmement sèche », annonce d’emblée Judith Zaoui, responsable des produits Akileïne pour les laboratoires Asepta, marque de cosmétiques experte en soin podologiques. La couche cornée à cette zone est d’ailleurs « dix fois plus épaisse que celle du reste du corps », précise-t-elle. Ce qui en fait une cible idéale pour les fendillements et autres callosités, notamment si l’on marche souvent pieds nus ou si l’on a des chaussures ouvertes qui maintiennent mal le talon.

Pour éviter qu’à cela une mauvaise météo ajoute son grain de sel, Judith Zaoui préconise une routine en deux étapes afin de garder de doux et jolis pieds.

1. Le gommage

Le gommage peut être mécanique, en utilisant une poncette ou une podorape. Ou chimique, via des actifs exfoliants ou des acides de fruits (l’Urée, les AHAs). Cette étape, à effectuer à une fois par semaine, permet d’enlever la corne qui s’accumule et s’épaissit au fil du temps. Toutefois, la cheffe de produit recommande de réaliser son exfoliation « en douceur », « car la couche cornée est la première protection de la peau ». En effet, celle-ci permet de lutter contre les frottements, les chocs et la pression exercée sur le pied.

2. L’hydratation

En cas de déshydratation sévère, crevasse ou callosités marquées, Judith Zaoui préconise l’application régulière d’une crème réparatrice, qui soignera les fissures et les crevasses déjà installées (une à deux fois par jour en fonction de l’état de sécheresse). Privilégiez les agents émollients, nourrissants et hydratants tels que la glycérine, le karité, les huiles végétales, le panthénol (pro-vitamine 5), pour réparer les épidermes fragilisés ou abîmés.

En finir avec les lèvres gercées

« Les lèvres sont plus sensibles et plus vulnérables que le reste du corps car leur membrane est particulièrement fine et elles sont dépourvues de glandes sébacées », explique Aurélie Lucas, porte-parole des produits Coup d’éclat & Vita Citral, également pour Asepta.

Pour prévenir les gerçures, les fissures et la sécheresse au niveau des lèvres, cette dernière recommande de boire suffisamment d’eau, car « un corps bien hydraté résiste mieux aux agressions ». Comme pour les pieds, il faudra réaliser un gommage doux pour éliminer les peaux mortes, au lieu d’être tenté de les arracher avec vos dents. Un simple mélange à base de sucre et de miel suffira selon Aurélie Lucas.

Cette exfoliation, favorisera également la pénétration de votre baume lèvres. A ce sujet, privilégiez un baume à lèvres hydratant et protecteur riche en vitamines, huiles et agents nourrissants. « Evitez de lécher vos lèvres, et protégez-les des agressions climatiques avec une écharpe », rajoute la représentante des laboratoires Asepta.

Eviter la peau de crocodile

Contre les tiraillements et la desquamation de la peau, plus connue sous l’expression « peau de crocodile », il y a une seule règle : la nutrition, grâce à une crème dédiée relipidante riche en actif hydratant.

Là encore, pensez à boire beaucoup d’eau, prendre des douches ou des bains de courtes durées, avec une eau tiède. Veillez également à la composition de vos nettoyants pour le corps, ils doivent être doux et non abrasifs. Et enfin, séchez-vous en tapotant la serviette afin de limiter les frottements.