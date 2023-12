L’arrivée de l’hiver annonce le retour des doudounes, indispensables pour affronter le froid. Cependant, ces pièces, souvent composées de matières polluantes ou animales, contribuent malheureusement de manière significative à la pollution générée par l’industrie textile, classée en deuxième position mondiale. Face aux 5,2 milliards de tonnes de déchets vestimentaires déversés chaque année en Europe selon la Commission européenne, 20 Minutes vous propose une sélection de quatre modèles de doudounes, faisant partie des 22 % de vêtements recyclés en Europe. Ces alternatives, sans de plumes animales, sont conçues à partir de bouteilles recyclées ou de mégots, offrant une option durable par rapport aux plumes d’oie et aux matières synthétiques traditionnellement utilisées dans les doudounes.

La doudoune à base de fibre de maïs Inextenso

La nouvelle collection de la marque d’Auchan présente un manteau d’hiver innovant, avec un rembourrage 100 % polyester recyclé provenant principalement du recyclage de bouteilles. Également composées de la fibre Sorona, les doudounes sont créées à base de la fibre obtenue à partir d’une récolte de maïs, dont le glucose ou le sucre sont extraits puis fermenté. Entre 119 et 150 euros, ces modèles de doudoune se positionnent légèrement au-dessus des modèles moins écologiques de la même marque. Un choix qui privilégie des matériaux durables, même si cela se reflète sur le prix.

Doudoune matelassée rose d'inextenso - Inextenso by Auchan

La doudoune à base d’ancien duvet d’Uniqlo

La boutique japonaise d’origine a choisi l’option du recyclage pour offrir une version plus écologique de sa doudoune. En récupérant du duvet et des plumes de leurs articles usagés collectés en magasin, ils confectionnent des doudounes vendues à moins de 100 euros. La marque encourage ses clients à déposer en boutique les vêtements à base de duvet qu’ils ne portent plus, promouvant ainsi un cycle vertueux de réutilisation.

Capture d'écran du site d'Uniqlo qui présente le mdèle de doudoune recyclée - Uniqlo

La doudoune à base de mégot de cigarette de ThchaoMegot

La start-up française spécialisée dans le recyclage des mégots, ThchaoMegot, propose sa ligne de doudounes rembourrées. Basée dans le nord de la France, l’entreprise a recyclé avec succès 4.500 mégots de cigarette en utilisant une fibre extraite des filtres, traitée et dépolluée écologiquement. Cette matière est devenue une alternative isolante, non toxique et sans odeur, offrant une option végane au rembourrage traditionnel, sans plumes animales. Disponibles sur commande, ces doudounes ont fait leurs preuves en prévenant la dégradation toxique des mégots dans la nature, évitant ainsi leur incinération nocive. Une alternative mode durable, dont le prix varie selon la volonté de chaque client de soutenir une fabrication française respectueuse de l’environnement. N’hésitez plus et adoptez cette solution écologique et éprouvée dès maintenant.

View this post on Instagram A post shared by TchaoMegot (@tchaomegot)

La doudoune à base de bouteilles en plastique recyclées de Regatta avec Christian Lacroix

La collaboration entre Christian Lacroix et Regatta donne naissance à une nouvelle collection de doudounes, conçues à partir de polyester recyclé. Ce matériau provient du recyclage de divers excédents, notamment des bouteilles en plastique recyclées et des restes industriels de polyester ou de vêtements. Les prix débutent à 160 euros pour plusieurs modèles.

Farren Doudoune légère pour homme Christian Lacroix x Regatta - Christian Lacroix x Regatta

Outre Christian Lacroix et Regatta, d’autres marques telles que Calvin Klein, Columbia et Patagonia s’engagent également dans la création de doudounes plus respectueuses de l’environnement. Utilisant des matériaux recyclés et des fibres innovantes dérivées de produits alimentaires, ces marques s’orientent vers des modèles plus écologiques. Cependant, toutes les doudounes mentionnées comportent encore des boutons, zips et détails non écoresponsables. Malgré ces détails à améliorer, ces doudounes représentent une avancée vers une mode plus respectueuse de l’environnement. Alors, prêts à adopter la chaleur écoresponsable cet hiver ?