De l’eau d’oignon au No-poo, que faut-il mettre (ou pas) sur ses cheveux ?

Après l’eau de riz en soin capillaire popularisée par Kim Kardashian, Cardi B nous propose l’eau d’oignon. En août dernier, la chanteuse américaine avait annoncé sur son compte Instagram faire bouillir des oignons afin d’en recueillir l’eau, qu’elle utiliserait ensuite au moment du rinçage. A la clé de cette mystérieuse recette DIY : des « cheveux brillants » et une meilleure pousse. Mais ce ne sont pas les seules astuces maison que l’on voit envahir le Net. La dernière en date : l’application de gel de lin sur les cheveux, pour un effet botox.

Et parce que toutes les tendances ne sont pas forcément bonnes à suivre, 20 Minutes a demandé à Joël Beaumont, coiffeur et ambassadeur de la marque capillaire Activilong, de faire le tour des tendances en vogue sur les réseaux sociaux.

L’eau d’oignon de Cardi B : avis mitigé

En ce qui concerne l’eau d’oignon, à utiliser au moment du rinçage, notre expert est perplexe : cette méthode n’est pas répandue et « n’est pas prouvée scientifiquement ». Mais il n’est pas forcément contre non plus, car les « compositions maison peuvent être bénéfiques », assure-t-il. Si comme la rappeuse américaine, vous en voyez les vertus sur vos cheveux, pourquoi vous en priver ? Mais il prévient : « Il est important de faire des recherches pour s’assurer que les recettes correspondent à votre type de cheveu et votre peau ».

Gel de lin, eau d’oignon, masque de banane, vinaigre de cidre… « Faites-vous plaisir si vos cheveux se sentent bien, mais utilisez vite votre mélange, car un produit oxydé n’aura plus aucun bénéfice », avertit Joël Beaumont.

Toutefois, si c’est l’effet anti-casse de Cardi B que vous recherchez, le coiffeur vous recommande plutôt des actifs comme la carapate ou le romarin.

Le shampoing aux œufs : à oublier sur les cheveux texturés

« Le shampoing aux œufs ne pourra pas être utilisé sur les cheveux texturés », prévient Joël Beaumont. Il faudra opter pour des soins plus doux à base de mangue ou de coco par exemple. Mais l’expert reste convaincu qu’il est préférable de « manger correctement » plutôt que d’accumuler les recettes DIY. « Vos cheveux vous parlent » affirme-t-il avant de reprendre : « Si vous avez un problème de casse par exemple, déterminez en la cause et ajustez votre hygiène de vie en conséquence. Peut-être est-ce dû à un manque de fer ? Un manque de calcium ? ».

Le coiffeur recommande de se tourner vers des produits testés et dont l’efficacité est prouvée scientifiquement, afin d’être sûr d’avoir des résultats. Au lieu des œufs, préférez par exemple l’aloe vera, qui aura l’avantage « d’activer la boucle » sur les cheveux texturés.

La serviette en microfibres : une bonne technique pour limiter les frisottis

C’est un « oui » pour notre coiffeur, cette serviette tendance mérite son succès, car elle permet de sécher les cheveux en douceur. « Les autres matières, comme le coton, vont avoir tendance à irriter et créer des frisottis », explique Joël Beaumont. De plus, ce type de serviettes permet de garder de l’eau dans les cheveux, et pour faire pénétrer les actifs rien de mieux que faire sa routine sur cheveux humides. Une astuce que le coiffeur valide si l’on veut avoir les cheveux moins ternes.

Attention, la serviette en microfibres n’est pas non plus un indispensable. Si vous séchez complètement vos cheveux, vous pourrez toujours les humidifier par la suite, à l’aide d’une brume adaptée qui annulera les effets du calcaire en prime.

Le « No-poo » : non, il ne faut pas arrêter de se laver les cheveux

Certes, il vaut mieux ne pas se laver les cheveux tous les jours, mais il ne faut pas non plus arrêter complètement sous prétexte d’éviter de les agresser ! Lorsqu’on se coiffe, on peut être amené à utiliser de la laque, du gel, à manipuler nos cheveux avec des mains sales… autant de raisons de continuer à les laver de temps en temps. « Autrement, des longueurs surchargées par l’amas de produits seront grasses, sales, lourdes et ne pourront pas recevoir les actifs de votre routine », insiste le coiffeur.

A l’inverse, il faut bien avoir en tête que plus vous vous lavez les cheveux, plus vous activez les glandes sébacées et donc la production de sébum. Résultat, vous aurez les cheveux toujours plus gras. Pour ne pas tomber dans ce cercle vicieux, mieux vaut se limiter à deux lavages par semaine, conseille notre intervenant.

Le bain d’huiles : idéal pour les cheveux secs

C’est un « oui » pour l’expert. Cette méthode consiste à imprégner ses cheveux d’huile pendant une durée définie pour nourrir la fibre capillaire. Cette technique est donc préconisée sur les cheveux secs, abîmés ou ternes, avant le shampoing. Ça évite d’ailleurs que le lavage n’assèche davantage les longueurs. Attention, « un bain d’huiles n’hydrate pas le cheveu, il le répare », corrige le coiffeur.

Huile de coco, huile d’avocat… Il n’y a pas de règles, vous pouvez même les mélanger tant qu’elles conviennent à votre type de cheveu. Joël Beaumont conseille de garder sa préparation durant toute la nuit. « Pensez bien à laver correctement les cheveux le lendemain », prévient le coiffeur : « s’il y a trop d’huile, aucun actif de votre routine ne pénétrera par la suite ».