L’acide hyaluronique est-il un ingrédient cosmétique surcoté ?

À la télé, dans les magazines, sur les réseaux sociaux… On en parle partout, et pourtant, ce n’est pas une nouveauté. Non, il ne s’agit pas des punaises de lits, quoique la popularité de cet ingrédient de la famille des polysaccharide, s’est accrue aussi rapidement que ces insectes se multiplient. Il s’agit plutôt de l’acide hyaluronique dont le succès (un peu sorti de nulle part) ne nous est plus inconnu. Tantôt repulpant, tantôt hyper hydratant, cet actif vendu à toutes les sauces, ne lâche plus les compositions de nos cosmétiques. À tort ou à raison ? 20 Minutes a demandé à Prudvi Kaka, biochimiste et directeur scientifique de la marque The Ordinary de nous en dire plus sur le succès justifié (ou pas) du fameux AH.

L’acide hyaluronique doit son succès à sa « polyvalence »

L’acide hyaluronique a très bonne presse, et ce pour plusieurs raisons qu’on ne peut pas nier. Premièrement, c’est un agent déjà présent dans la peau. Cet argument participe d’ailleurs grandement en faveur de son capital sympathie.

En effet, les consommateurs ont le sentiment d’avoir accès à un actif « naturel », puisque l’acide hyaluronique est « produit naturellement par notre corps », comme le précise Prudvi Kaka. Il coche également la case « anti-âge », en « retenant une grande quantité d’eau à la surface de la peau », lui donnant cet aspect plus rebondi et repulpé. Et évidemment, il coche la case « hydratation ». Car comme le rapelle le biochimiste, l’acide hyaluronique (AH) est avant tout un actif « reconnu pour ses propriétés hydratantes ».

L’ingrédient privilégié des marques de beauté

Si le grand public est conquis, les marques de cosmétiques le sont aussi, car elles y trouvent un intérêt plus scientifique. En effet, l’acide hyaluronique est un humectant qui a l’avantage de pouvoir être incorporé facilement dans différents types de produits. Autant dans les essentiels du visage (sérums, crèmes, nettoyants), que dans les produits de routines capillaires (masques, shampoings, baumes, ect).

Avec plus d’un tour dans son sac, cet ingrédient star peut être utilisé quotidiennement : jusqu’à deux fois par jour, sans créer d’irritations. Le directeur scientifique de The Ordinary affirme même qu’il n’y a pas de contre-indications à l’allier à d’autres ingrédients. Une aubaine pour les marques, qui peuvent cibler plusieurs préoccupations cutanées avec un seul produit. C’est par exemple le cas de The Ordinary, qui propose d’associer leur sérum acide hyaluronique 2 % + Vitamine B5 à leur sérum niacinamide 10 % + zinc 1 %, afin de cibler à la fois l’éclat et de régler les problèmes de déshydratation.

Il existe de « meilleurs ingrédients pour l’hydratation » que l’acide hyaluronique

Bien que l’acide hyaluronique soit un bon agent hydratant, il n’est pas le seul et encore moins le plus efficace. C’est ce qu’affirme Prudvi Kaka : « Les meilleurs ingrédients pour l’hydratation sont ceux ayant un impact positif sur les composants de la peau responsables de son hydratation ». Parmi eux, on peut retrouver les agents hygroscopiques présents dans les cornéocytes (connus sous le nom de facteurs naturels d’hydratation), nous explique le biochimiste. Mais aussi les lipides intercellulaires qui forment une barrière destinée à minimiser la perte d’eau par la peau.

Conclusion ? L’acide hyaluronique, c’est un peu la bande populaire de l’école ou alors le chouchou de la classe toujours (trop ?) mis en avant. Et pourtant avec des actifs un peu plus sous-côtés tels que l’acide polyglutamique, les peptides, ou encore les céramides, vous pourriez tout à fait booster l’hydratation de votre peau et parvenir aux mêmes résultats.