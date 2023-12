«I woke up like this… Flawless. ». « Je me suis réveillée comme ça… Impeccable. » chante l’artiste américaine Beyoncé. Ces paroles donnent tout leur sens à la nouvelle tendance « High maintenance routine for low maintenance routine », sur les réseaux sociaux, dont le hashtag cumule aujourd’hui 57,5 millions de vues sur TikTok.

L’idée ? Se lever le matin en étant déjà pratiquement apprêtée ! S’offrir le luxe, plutôt, car c’est un investissement. Coûteuses et renouvelées à intervalles réguliers, les techniques de micropigmentation permettant de ne plus avoir à se maquiller se rapprochent en cela de l’épilation définitive, des strass dentaires ou des prothèses ongulaires.

Mais entre des produits cosmétiques qui sont malgré tout onéreux et la chirurgie esthétique, le maquillage semi-permanent peut apparaître comme la solution de juste milieu idéale. Une tendance, sur laquelle 20 Minutes a interrogé des professionnelles de la beauté.

Présentable dès 8 heures du matin

Le principe consiste à se faire appliquer des pigments dans l’épiderme à l’aide de micro-aiguilles, la couleur du pigment étant déterminée en fonction de sa carnation.

Le résultat est dit « semi-permanent », car il est nécessaire de faire un entretien une fois par an quand le pigment s’estompe. Les spécialistes avertissent, ces prestations doivent être réalisées uniquement chez des personnes diplômées maîtrisant les codes de la micropigmentation, de la structure de la peau et de la colométrie. La couleur du pigment est déterminée en fonction de la carnation de la cliente. « Une blonde, par exemple, nous allons plutôt l’orienter vers une couleur brune pour plus de douceur », raconte Gaëlle Boulanger, professionnelle de beauté spécialisée dans le maquillage semi-permanent.

Selon elle, ces méthodes sont « un gain de temps » pour les femmes qui souhaitent un effet bonne mine assurée le matin, sans se prendre la tête. « Cette façon de faire a de plus en plus de succès car nous avons de moins en moins envie de passer du temps le matin à se maquiller devant un miroir », explique-t-elle.

« A l’œil non averti, il sera difficile de distinguer qu’il s’agit d’un maquillage permanent », continue Patritsia Tiuntsik, autre professionnelle, également formatrice. D’après cette dernière, l’engouement pour ces techniques vient du fait qu’elles ont beaucoup évolué pour donner des résultats plus « naturels » et « réalistes » qu’il y a quelques années.

Les trois prestations les plus populaires

Les deux professionnelles de beauté ont confié à 20 Minutes quelles sont les trois techniques de maquillage les plus demandées par leurs clientes en institut.

1. Le microblading ou microshading

Pour des sourcils restructurés et d’apparence plus fournie. Gaëlle Boulanger et Patrisia Tiuntsik sont unanimes, la pigmentation des sourcils est actuellement la prestation la plus demandée. Et en effet, il suffit de remonter les vidéos TikTok, pour tomber sur des utilisatrices telles que beverlyadanna, qui a recours à cette technique dans son vlog « High maintenance routine for low maintenance routine ». « Les sourcils sont un élément clé du visage, et leur correction peut avoir un impact significatif sur l’apparence générale, ce qui en fait l’un des services les plus recherchés », renchérit Patrisa Tiuntsik.

Avant/après d'une micropigmentation des souricls. - Gaëlle B Regard

Le coût d’un microblading est de 295 euros dans les instituts Gaëlle B, à Metz ou à Paris.

2. Le Candy lips, pour choisir la couleur de ses lèvres

Sur le même principe de micropigmentation, la coloration des lèvres est une autre prestation prisée par les femmes de tout âge. Elle permet de neutraliser les lèvres foncées pour les rendre roses. Ou bien, de les colorer à la même teinte que son rouge à lèvres préféré : violet ou rouge par exemple. Parmi les autres prestations populaires, on retrouve aussi l’eye-liner poudré ou les grains de beauté en technique de pigmentation sur la peau.

Avant/après/Résultat post-cicatrisation d'une prestation de Candy lips, pour un résultat de lèvres plus roses. - Patrisia.Beauté

Le coût d’un candylips est de 250 euros à l’institut Patrisia Beauté à Paris.

3. Les extensions de cils

Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une technique de maquillage semi-permanent qui nécessite une micropigmentation, mais plutôt d’une technique éphémère d’extensions de cils qui a pour but se passer du mascara ou de faux cils le matin. C’est ce qu’explique Roxanna Mbatoule, technicienne ciliaire et fondatrice de Bilama Lashes : « C’est un gain de temps considérable. La pose d’extensions de cils apporte instantanément un coup d’éclat au visage sans avoir besoin de trop se préparer ».

Après un test allergène, la professionnelle pose une extension de cil à environ 1 mm de l’épiderme en isolant chaque cil. La méthode est indolore et peut durer jusqu’à un mois. Pour répondre aux exigences de la tendance, il est également possible de se poser des cils colorés, voire munis de strass.

Pose d'extension de cils volume dense chez Bilama Lashes. - Bilama Lashes

Le coût d’une pose d’extension de cils varie entre 50 et 75 euros (selon le volume et la longueur désirée) chez Bilama Lashes à Paris.