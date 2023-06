Pour avoir une bouche parfaitement maquillée et visiblement plus volumineuse, 20 Minutes est allé demander des conseils professionnels de Noémie Savreux, national make-up artist chez Sephora France. En trois étapes, elle nous montre comment passer d’une bouche nue à un ombré lips digne des défilés.

Etape 1 : Appliquer un gloss repulpant

On va commencer par appliquer un gloss volumateur, pour préparer les lèvres au maquillage. Sur toute la bouche, on dépose le produit en cataplasme, on le laisse agir tranquillement après quoi il faudra enlever le surplus du gloss pour passer à la prochaine étape. Ce type de gloss a tendance à faire piquer les lèvres. Pas de panique, la maquilleuse rassure : « c’est complètement normal », c’est le signe que le produit agit.

Etape 2 : Tracer un contour marron

Cette étape consiste à dessiner le contour de la bouche en créant plus de relief aux lèvres. Comment ? C’est simple, il suffit de dépasser légèrement au niveau de l’arc de cupidon, dans le creux de la lèvre supérieure, sans que ce soit flagrant. De préférence, on utilise un crayon marron pour obtenir un rendu naturel. « Le mieux, c’est vraiment les marrons froids pour venir imiter ce côté contour », conseille la make-up artist. Ceci étant fait, il suffira d’estomper la matière au niveau du cœur des lèvres pour créer le contraste. « Naturellement, ça crée un contraste avec le cœur des lèvres qui est nu, sans rien, et donc plus clair et forcément ça crée un effet de profondeur », détaille Noémie Savreux. Cette astuce permet à elle seule, d’avoir des lèvres visiblement plus repulpées.

Etape 3 : Réaliser un ombré lips

L’ombré lips comme son nom l’indique consiste à jouer avec les tons plus foncés au contour et plus clair au cœur des lèvres, afin de créer une illusion de contouring sur les lèvres, comme l’affirme la maquilleuse : « ça va créer un contraste ». Il suffit pour cela de choisir un rouge à lèvres clair (nude) et de le poser au centre des lèvres.

Pour parfaire le look, on va miser sur un gloss hydratant à poser en touche finale. « La brillance, c’est vraiment le meilleur moyen d’apporter du volume au niveau des lèvres », insiste la professionnelle. On n’hésite pas donc à en remettre une couche dès que nos lèvres deviennent un peu plus mates dans la journée.