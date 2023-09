Il y a une sorte d’hystérie collective qui se répand ces derniers jours en France autour des punaises de lit. Un cinéma infesté par ici, un service d’urgences par là, des vidéos de parasites se baladant sur les fauteuils de trains… Ce mardi, c’était même au tour de la bibliothèque municipale d’Amiens de fermer ses portes au public, infestée de punaises malgré un traitement la semaine dernière. Et si l’on n’a jamais vu personne mourir d’avoir été piqué par des punaises de lit, l’expérience reste désagréable et la psychose compréhensible tant il est difficile de s’en débarrasser. Parce que le problème est réel, 20 Minutes a demandé quelques conseils à Léna Polin, une entomologiste qui partage sa passion des insectes sur les réseaux sociaux.

Autant vous le dire tout de suite, la problématique des punaises de lit ne date pas d’hier. De mémoire de spécialiste, ces parasites ont toujours existé : « On a des traces de présence de ces insectes datant de 4.000 ans. Même Cléopâtre en avait », s’amuse Léna Polin. Et si leur présence en France avait quasiment été éradiquée dans les années 1950, les punaises ont vite repris du poil de la bête depuis. « On bouge davantage, on voyage plus, c’est comme cela que l’on importe ce type de parasites », assure la spécialiste. Rien à voir avec la catégorie sociale, la propreté… « Tout le monde peut en avoir », martèle Léna Polin.

le plus tôt sera le mieux

Le mieux, c’est quand même d’éviter de ramener ces sales bêtes à la maison, et pour cela, l’entomologiste nous donne quelques tips : « En voyage, que ce soit en France ou à l’étranger, il faut prendre le temps d’inspecter le lit en laissant sa valise en dehors de la chambre », insiste Léna. Soulever les draps, vérifier le moindre interstice du matelas pour y rechercher d’éventuels œufs, des traces noires, des cadavres de punaises. En cas de doute, demander à changer de chambre et inspecter de nouveau. Dans les lieux publics, comme les transports ou les cinémas, « oui, c’est techniquement possible d’en attraper même si c’est assez peu probable », reconnaît la spécialiste.

Pas de chance, malgré vos précautions, vous vous réveillez un matin couvert de petits boutons. Deux cas de figure se présentent à vous. « Si l’infestation débute et que les punaises sont encore peu nombreuses, il faut mettre en machine tout ce qui peut être lavé, insiste Léna Polin. Et ne pas hésiter à utiliser la température maximum ». Comprendre 90° plutôt que 60°.

Tout nettoyer à la vapeur

Placez ensuite tous vos vêtements dans des sacs plastiques, même ceux qui sont rangés dans une commode. Dernière étape, c’est de tout nettoyer à la vapeur, sèche de préférence. « Matelas, parquet, moquette et même les meubles, liste la spécialiste. Les punaises se nichent dans le moindre trou ou fissure ». Pour être sûr, il faut répéter l’opération chaque jour, au moins pendant une semaine.

En revanche, si vous apercevez plein de punaises dès que vous soulevez votre drap de lit, c’est déjà trop tard. « La période d’incubation des œufs est de dix jours, on peut ainsi passer rapidement de quelques dizaines à des centaines d’individus », déplore Léna. Dans ce cas, oubliez les insecticides des grandes surfaces, les punaises y étant devenues résistantes, et faites appel à des professionnels. « C’est en effet un vrai traumatisme parce qu’il est difficile de s’en débarrasser, reconnaît l’entomologiste. Néanmoins ça fonctionne et on peut s’en sortir. »