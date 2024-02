Validé par la Fifa, le prêt de Saïd Benrahma à l’OL devrait aboutir

Et si l’OL retirait son nom de la longue liste des clubs français ayant déchanté au bout d’un mercato, en constatant qu’un transfert quasiment finalisé capotait en raison des caprices d’un club de Premier League ? C’est en tout cas la tendance de ce vendredi après-midi, au lendemain du gros fail venu de West Ham quant au prêt de l’international algérien Saïd Benrahma, si on en croit le directeur général du club lyonnais Laurent Prud’homme.

▶ https://t.co/szeffqHUxE pic.twitter.com/LW0qt7efWK — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2024

En pleine conférence de presse au centre d’entraînement de Décines, afin de faire le bilan de ce mercato très actif de la part de l’OL, celui-ci a ainsi reçu un message qu’il a partagé avec les journalistes : « La Fifa vient d’accepter notre appel et elle valide la demande de certificat international de transfert pour Saïd Benrahma. » « Nos efforts sont en train de payer. La FFF a fait la demande de certificat à la fédération anglaise, qui a sept jours pour accepter », détaille Laurent Prud’homme, aux côtés d’un John Textor subitement tout sourire.

Le Betis Séville floué également par West Ham

L’ailier des Hammers est présent depuis jeudi à Lyon avec sa famille et ses conseillers, et il avait à la fois passé sa visite médicale et signé son contrat de prêt payant (estimé à 5 millions d’euros, avec une option d’achat d’environ 10 millions d'euro) avec l’OL. Et ce avant de constater que son club londonien n’avait pas saisi des données informatiques indispensables sur la plateforme TMS de la Fifa avant 23h59 jeudi, ce qu’elle a depuis fait hors des délais du mercato hivernal.

« C’était assez impressionnant de voir la mère du joueur en pleurs, Saïd rêve de jouer à l’Olympique Lyonnais, il veut vraiment venir », raconte Laurent Prud’homme, qui est resté jeudi soir avec tout l’entourage de Saïd Benrahma, tout comme le directeur sportif de l’OL David Friio. « En dialogue constant » avec les dirigeants de West Ham, qui avaient « validé le deal » jeudi, les décideurs lyonnais se sont rapprochés de ceux du Betis Séville. Le club andalou a en effet été floué lui aussi jeudi soir dans des conditions semblables par les Hammers, au sujet du transfert du milieu espagnol Pablo Fornals. L’épilogue pourrait donc être heureux dans les prochains jours pour l’OL tout comme pour le Betis.