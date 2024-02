Grosse embrouille entre Lyon et West Ham autour du prêt avorté de Benrahma

Malgré une visite médicale sans souci jeudi, Saïd Benrahma n’a pas rejoint l’Olympique lyonnais avant 23h59, heure limite de ce mercato. Dans cette histoire, pas de problème de fax, comme il y en eut tant par le passé. Mais, selon l’OL, un « comportement incompréhensible suscitant des interrogations » de la part de West Ham, le club anglais qui devait prêter l’ailier international algérien de 28 ans pour 5 millions d’euros jusqu’à la fin de la saison. Une option d’achat de 12 millions était a priori prévue.

« Les deux clubs avaient signé un accord de transfert temporaire et l’Olympique lyonnais avait obtenu l’approbation de la DNCG [le gendarme financier du football français] pour permettre à la transaction de se dérouler de manière fluide et transparente », a indiqué l’actuel 16e et barragiste de Ligue 1 tard jeudi soir, dans un communiqué.

ℹ️ Les raisons de l'échec du transfert de Saïd Benrahma.



Lyon a assuré avoir « saisi toutes les données administratives sur la plateforme dédiée de la FIFA ». Mais « West Ham n’a jamais lancé la moindre procédure technique et ce malgré les relances répétées de l’Olympique lyonnais ».

Des problèmes aussi entre le Betis et West Ham

Des médias anglais ont partagé le communiqué du 6e de Premier League, indiquant simplement que l’accord « [n’avait] pas été conclu avant la date limite ». Et maintenant ? L’OL promet de « se réserver le droit d’engager toutes les procédures appropriées nécessaires pour valider l’opération ultérieurement et de tenir West Ham responsable si besoin est ».

Le club français n’est pas le seul à avoir mal digéré le comportement des Hammers lors de ce dernier jour de mercato. Le Betis Séville, qui n’a pas pu recruter le milieu offensif espagnol Pablo Fornals, a signalé un problème « informatique » du côté du club anglais.