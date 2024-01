OL-Stade Rennais EN DIRECT : Après Terrier, Désiré Doué y va de son but de maboulos (0-2)… Lyon est déjà au fond du trou…

08h30 : Hello les Minutos !

Salut tout le monde, après cet interlude sympatoche de la Coupe de France, notre Ligue des Talents est (enfin) de retour ce week-end, avec au menu la 19e journée. On vous propose une entame en fanfare avec un OL-Rennes qui sera une sacrée curiosité, ce vendredi (21 heures). D’un côté, on a un Lyon sortant de la demi-saison apocalyptique qu’on sait, mais conclue sur une inespérée série de trois succès consécutifs avec Pierre Sage à sa tête, et de l’autre un Stade Rennais affichant les mêmes maux ou presque avec Julien Stéphan qu’avec Bruno Genesio avant lui.

Attention danger, surtout pour l’OL évidemment, qui a rechuté à la place de barragiste (16e) après la claque subie au Havre (3-1) le 14 janvier, avec à la clé les expulsions de Jake O’Brien et de Duje Caleta-Car. Mais Rennes (10e) n’est pas beaucoup mieux loti, avec seulement six points d’avance sur la zone rouge. On a failli avoir droit au « Matico », mais l’expérimenté milieu serbe (35 ans) va seulement passer sa visite médicale ce vendredi, donc le presque ex-Rennais ne pourra pas être aligné dès ce soir par l’OL. Par contre, on pourrait assister aux premières titularisations combinées en Ligue 1 des talents offensifs Malick Fofana et Gift Orban (ex-La Gantoise), les principales recrues jusque-là du très actif mercato lyonnais. A voir si cela sera suffisant pour s’éloigner peu à peu de la menace d’une relégation en Ligue 2.

>> Retrouvez-nous dès 20h30 en direct du Parc OL, avant un coup d’envoi à 21 heures.