Pour la première fois depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais en tant que directeur général, Laurent Prud’homme s’est offert mercredi soir un bref échange avec les médias au Parc OL. L’ex-patron de L’Equipe a glissé en se marrant : « Ça va, c’est facile en fait ». Officialisé par le club lyonnais le 5 décembre, il vient en effet depuis de vivre trois victoires au stade, alors que l’OL n’en avait connu qu’une lors des 14 premières journées de Ligue 1. Cette série positive inattendue (3-0 contre Toulouse, 0-1 à Monaco et enfin 1-0 face à Nantes mercredi) permet même au septuple champion de France de sortir de la zone rouge (15e), avec deux points d’avance sur le barragiste Toulouse.

« Finir l’année sans être relégables, ça fait du bien, soupire Alexandre Lacazette, encore buteur décisif contre les Canaris. Beaucoup de personnes nous avaient enterrés… » Cela se comprend tant l’OL était à la dérive, sans cohérence, sans unité et sans sens depuis le début de cette saison galère, que ce soit avec Laurent Blanc ou avec Fabio Grosso. Plus que l’arrivée au timing heureux de Laurent Prud’homme, le véritable homme incarnant le renouveau sportif à Lyon se nomme Pierre Sage. Ancien entraîneur des U16 à l’OL de 2019 à 2022, puis adjoint d’Habib Beye au Red Star (National, de 2022 à 2023), le formateur de 44 ans était devenu le responsable du centre de formation lyonnais cet été.

Ici en train de vivre avec passion le match contre Nantes mercredi (1-0), Pierre Sage présente en cinq matchs un meilleur bilan comptable que celui cumulé par Laurent Blanc et Fabio Grosso, cette saison à la tête de l'OL. - OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

« Le coach mérite de rester avec nous »

Pour les cinq premiers matchs professionnels de sa vie dans la peau d’un entraîneur principal, le voici avec plus de points récoltés (neuf) que le trio Blanc-Grosso-Vulliez (intérimaire pour une seule rencontre) cumulé, qui n’avait obtenu que sept unités lors des douze premiers matchs de la saison. Une belle surprise qui a poussé le virage nord à scander son nom mercredi soir après le succès arraché à 10 contre 11 face à Nantes (expulsion de Dejan Lovren), et le nouveau directeur sportif lyonnais David Friio à se jeter dans ses bras au coup de sifflet final. Une image qui prend un sens cocasse lorsqu’on se replonge dans la présentation officielle de l’ancien dirigeant marseillais sur le site de l’OL : « David Friio entre en fonction en ayant comme mission initiale la désignation du prochain entraîneur principal de l’équipe professionnelle, à l’issue de l’intérim actuellement assuré par Pierre Sage ».

Oubliez les rumeurs Jorge Sampaoli et Bruno Genesio, Pierre Sage sera évidemment encore sur le banc le 7 janvier pour cette affiche de Coupe de France intersidérale contre Pontarlier. Dans ce sens, le lobbying des joueurs avait sérieusement commencé après le 3-0 contre Toulouse du 10 décembre, avec Maxence Caqueret et Alexandre Lacazette en tête. Rebelote mercredi soir avec un nouveau tandem Duje Caleta-Car – Rayan Cherki. « Maintenant on est une équipe et on va passer des vacances heureuses, savoure le défenseur central croate, qui était totalement mis de côté par Fabio Grosso. Le coach mérite de rester avec nous après ces trois victoires et la très bonne atmosphère qu’il a instaurée. » Quant à Rayan Cherki, passeur décisif inspiré mercredi, ses louanges sont encore plus appuyées en direction de « Mr Stone Wise ».

Il nous apporte énormément de clés : il nous transmet à tous beaucoup de bienveillance et une liberté incroyable pour qu’on puisse exprimer au mieux nos qualités. C’est quelque chose qui nous manquait et qu’il nous fallait pour pouvoir tout donner sur le terrain. On espère que ça va durer le plus longtemps possible. »

Des joueurs « un peu inhibés », moins de 39 % de possession à domicile

Difficile de délivrer un message plus clair en direction de John Textor et de toute sa bande, alors que l’OL s’annonce actif sur le mercato de janvier. Attention, Pierre Sage n’a évidemment pas métamorphosé une équipe malade. Le succès à Louis II avait tout du hold-up parfait vendredi dernier et celui contre Nantes a été marqué par une première période assez dramatique. Au final, à domicile face au 11e de la Ligue 1, Lyon a présenté moins de 39 % de possession de balle, avec un criant ratio de 351 passes à 553 pour les hommes de Jocelyn Gourvennec (mais 7 tirs cadrés à 0).

« La première mi-temps m’a interpellé : on était un peu timorés, on n’arrivait pas à ressortir la balle, regrette l’entraîneur lyonnais, dont le 3-4-3 installé semble convenir à tous ses joueurs. Je pense que l’enjeu, le changement de statut, et le fait de rejouer devant notre public avec beaucoup d’attentes, ça a fait que les joueurs étaient moins dans l’initiative que prévu. Mais ils se sont accrochés à d’autres valeurs. » A savoir le combat, l’abnégation et la solidarité chers à l’exigeant Pierre Sage. Celui-ci cherche à réduire auprès de ses joueurs « le contexte émotionnel » fort qui « les inhibe un peu ».

« Je ne sais pas encore si je serai concerné ou pas »

Sa plus grande réussite est sans doute d’avoir totalement tranché avec le turnover infernal de Fabio Grosso, capable de titulariser 20 joueurs différents en seulement sept matchs. « Il était important de créer des habitudes pour qu’on rejoue ensemble, indique Pierre Sage. Les joueurs avaient besoin, pour progresser collectivement, d’enchaîner les matchs et les interactions. » D’où l’installation du duo Caqueret-Tolisso dans le cœur du jeu et du trio Cherki-Nuamah-Lacazette en attaque, ainsi que la mise à l’écart des décevants Sinaly Diomande, Paul Akouokou, Skelly Alvero et Mama Baldé.

Totalement remis sur les rails après des semaines de froid avec Fabio Grosso, Rayan Cherki poursuit : « Ces dernières semaines ont été décisives pour nous, on est en train de sortir la tête de l’eau. Ça fait énormément de bien au moral et à la confiance. On sait que tout n’est pas joué. Basculer à la 15e place ne change rien : on n’est toujours pas à la place à laquelle nous devons être ». Comptez sur Pierre Sage pour continuer d’asséner l’objectif maintien en 2024 : « Il manque encore 18 ou 19 points, tout le monde doit avoir ça en tête. C’est un objectif qui se joue sur la durée. Ça ne veut pas dire qu’on prendra une part de bûche supplémentaire ». Un trait d’humour tout en retenue, alors que l’ancien adjoint au Red Star se reprend vite, après s’être personnellement projeté sur la reprise en janvier : « Je ne sais pas encore si je serai concerné ou pas ». On a notre petite idée là-dessus.