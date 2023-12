OL-FC Nantes EN DIRECT : Lyon en dehors de la zone rouge à Noël ?… Suivez ce match crucial avec nous…

08h30 : Hello les Minutos !

Elle est là, l’ultime journée multiplex de l’année civile que vous attendiez tant au coin du sapin. Ambiance vin chaud, papillotes et hotte de buts au coin de la cheminée ? C’est tout ce que l’on demande pour notre dernière de 2023 au Parc OL, où l’Olympique Lyonnais est en train de réaliser un drôle de coup au moment où on l’attendait le moins. A savoir passer de lanterne rouge de la Ligue 1 depuis des plombes, et avec six points de retard sur Toulouse (15e) à la 14e journée, à 16e et barragiste à seulement un point du Téfécé deux semaines plus tard.

Autant dire qu’une troisième victoire de rang, ce mercredi (21 heures) face à Nantes (11e), après celles contre Toulouse (3-0) et Monaco (0-1), serait sans doute synonyme de sortie de la zone rouge pour la trêve hivernale. Et ce avant même le conséquent mercato de janvier programmé par John Textor et sa bande. La dynamique serait d’un coup tout autre que celle morose de début décembre (un succès en 14 journées), lorsque Alexandre Lacazette et les siens filaient tout droit en Ligue 2. On va voir ce mercredi si l’effet Pierre Sage se confirme, cinq jours après la victoire inespérée/braquée à Louis II.

