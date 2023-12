AS Monaco-OL EN DIRECT : Lyon veut lâcher sa place de cancre de la Ligue 1 en Principauté (0-0)… Suivez le match avec nous…

08h30 : Hello les Minutos !

Salut à toute la clique ! Zappez-moi cette Ligue des champions surcotée, qui va gentiment hiberner pour de longues semaines, et levez-vous pour saluer le retour de notre chère et tendre Ligue 1. La 16e journée attaque ce vendredi avec une affiche qui n’est pas pour nous déplaire. Sur le papier, on fait difficilement plus déséquilibré entre une AS Monaco qui carbure pleine balle (3e du championnat avec 30 points) et un Olympique Lyonnais toujours enlisé dans la zone rouge avec 10 maigres unités. Il n’empêche que le succès assez tranquille contre Toulouse (3-0), dimanche au Parc OL (misère, il ne s’agissait donc bien que de la deuxième victoire de la bande à Anthony Lopes cette saison), a peut-être déclenché un truc.

On va probablement être fixé dès l’entame de match, mais entre l’impeccable triplé d’Alexandre Lacazette, la prestation enfin convaincante de la doublette Caqueret-Tolisso au milieu et la montée en puissance du déroutant Ernest Nuamah, il y a eu plusieurs signaux positifs du côté des joueurs de Pierre Sage. Et surtout, une victoire inespérée en Principauté permettrait de provisoirement doubler Lorient (16e) et Clermont (17e). On a hâte de vous faire vivre tout ça, même si on pleure déjà la suspension du virtuose Aleksandr Golovin pour cette rencontre.

>> Rejoignez-nous par ici dès 20h45, avec un coup d’envoi à 21 heures.