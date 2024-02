Oui, il y a déjà eu des informations plus surprenantes. Le Croate, tout génial soit-il, a dépassé les 38 ans, et son temps de jeu s'amoindrit. Mais quand même, on parle d'un Ballon d'or (en 2018), présent depuis 2012 dans la Maison blanche. La Cadena Ser indique que le Real ne prolongera pas son contrat, qui expire en juin. Cet été, Modric aura deux choix: raccrocher ou compter sur l'Arabie saoudite pour garnir encore davantage son compte en banque. Le milieu a déjà refusé des offres saoudiennes ces derniers mois.

Outre les cinq garçons évoqués dans le post précédent, Lyon doit accueillir ce jeudi Orel Mangala. Le milieu de terrain international belge de 25 ans doit être prêté avec option d’achat (non obligatoire, c’est important par les temps qui courent) de 15 millions d’euros, indique L’Equipe. Le prêt devrait coûter 10 millions à l’une des filiales de la John Textor Cie, qui compte aussi officialiser le prêt de l’ailier algérien de West Ham Saïd Benrahma (28 ans). Y a plus qu’à se maintenir, maintenant.

Pour les fans des footballeurs qui ont la bougeotte, l’hiver n’est pas forcément la meilleure période, notamment en France. Mais cette année, on a pu compter sur l’OL de l’imprévisible John Textor qui a déjà « gloutonné » deux Brésiliens (Lucas Perri et Adryelson), deux jeunes de la Gantoise (le Belge Malick Fofana et le Nigerian Gift Orban) ainsi que le très expérimenté Serbe de Rennes Nemanja Matic. Et ce n’est sans doute pas fini. On surveillera aussi l’OM bien sûr, après le départ en prêt au Genoa de ce très cher Vitinha. Enfin, allez savoir, peut-être que le PSG va trouver un point de chute à Hugo Ekitike ou Layvin Kurzawa.