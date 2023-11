Ce n’est pas parce que les Bleus sont qualifiés pour le prochain Euro en Allemagne après avoir roulé sur (presque) toutes les équipes de son groupe de qualif' qu’il faut pour autant accepter l’inacceptable. Allez, on exagère un poil mais que voulez-vous, c’est dans nos gènes de franchouillards. Pourquoi un tel courroux de si bon matin ? Parce que les Bleus sont peut-être passés à côté d’un grand chelem (huit victoires en huit matchs de qualifications) historique et d’une place de numéro 1 mondial pour terminer l’année bien au chaud, sur le toit du monde, devant l’Argentine de Leo Messi. Oui mais non.

En refusant un but possiblement valable de Kingsley Coman, après une frappe contrée par un défenseur grec et un double poteau, mardi soir, lors du dernier match de qualif' à Athènes, les Bleus restent bloqués à sept victoires et voient leurs bourreaux argentins au Qatar leur passer devant à la photo-finish au classement FIFA. Avouez qu’il y a de quoi l’avoir mauvaise. Reste à savoir pourquoi cette foutue goal-line technology n’était pas présente au stade mardi soir pour un match de qualification à l’Euro 2024.

La Fédé grecque n’a pas demandé l’installation de la goal-line technology

Selon nos confrères de RMC, cela tient possiblement à la pingrerie de nos amis grecs, qui n’auraient pas jugé bon de demander à l’UEFA d’installer la fameuse technologie sur la ligne de but, comme le règlement l’exige avant chaque rencontre internationale. En effet, alors que Didier Deschamps et Antoine Griezmann évoquaient la radinerie de l’instance européenne, celle-ci n’est pas en faute. Que dit l’article 38.06 du règlement de la compétition ?

Que « si l’association organisatrice d’un match de la phase de qualification dispose d’un système de TLB (technologie sur la ligne de but) certifié dans le stade et souhaite l’utiliser pour le match, elle doit obtenir l’accord de l’équipe visiteuse et l’approbation de l’UEFA par l’intermédiaire de la procédure officielle d’approbation de la TLB communiquée par l’UEFA », explique l’article 38.06. Or, le stade de l’AEK Athènes dispose bien de ce système puisque l’équipe locale y dispute ses matchs de Ligue Europa et que la goal-line technology y est obligatoire.

Deschamps se dit surpris

« L’association organisatrice signe ensuite un contrat directement avec le fournisseur approuvé de la TLB et assume tous les frais en découlant », poursuit le règlement de l’UEFA. On peut donc supposer sans risque de se planter que c’est une histoire d’économie de bout de chandelles qui n’a pas permis de voir si le ballon de Coman avait bien franchi la ligne et qui a peut-être privé les Bleus d’une belle grosse cerise bien sucrée sur son gâteau.

Interrogé en conférence de presse, Didier Deschamps était tout aussi étonné que nous. « Je pense que c’est pour le moins surprenant, a jugé le sélectionneur français. On est au très, très haut niveau avec des phases de qualifications, avec, certes, pas de qualification en jeu, mais si on avait dû jouer notre qualification ici, il n’y aurait pas eu plus de goal-line qu’il n’y en a eue aujourd’hui. » Ambiance scandale.