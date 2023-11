On ne verra pas Eduardo Camavinga avec le maillot de l’équipe de France en cette fin d’année. Le milieu de terrain du Real Madrid a quitté l’entraînement mercredi à Clairefontaine, souffrant du genou après un contact avec son coéquipier Ousmane Dembélé, et ne disputera pas les deux matchs qualificatifs pour l’Euro 2024 contre Gibraltar et la Grèce.

Selon la presse espagnole, l’ancien joueur du Stade Rennais sera de retour à Madrid ce jeudi pour réaliser des examens médicaux à Valdebebas, le centre d’entraînement des Merengue. Si le joueur a assuré, dans un premier temps, que ça allait, les premiers examens ont indiqué une blessure importante. D’après Canal+, Camavinga devrait être éloigné des terrains au moins 5 à 6 semaines.

WZE, le plus jeune bleu depuis 1911

L’absence de Camavinga samedi, et le forfait de l’autre milieu de terrain du Real Madrid Aurélien Tchouaméni (fracture du métatarse), renforce les chances de voir le jeune Warren Zaïre-Emery titularisé pour la première fois dans l’entre-jeu, peut-être aux côtés d’Adrien Rabiot.

S’il joue samedi, la pépite du Paris SG deviendra à 17 ans 8 mois et 10 jours le plus jeune international français depuis 1911. Le record appartiendra toujours à Félix Vial, 17 ans deux mois et 15 jours lorsqu’il joua contre le Luxembourg le 29 octobre 1911 (victoire 4-1). Il mourut à 20 ans pendant la Première Guerre mondiale.