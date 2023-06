Le milieu de terrain Eduardo Camavinga a reconnu mardi avoir « taquiné » Kylian Mbappé au sujet d’un éventuel transfert au Real Madrid au moment où le capitaine de l’équipe de France est engagé dans un bras de fer avec le PSG au sujet de la prolongation de son contrat qui expire en 2024.

Kylian Mbappé a fait savoir aux dirigeants du PSG qu’il ne souhaitait pas aller au-delà de son contrat en 2024. Seriez-vous prêt à l’accueillir au Real Madrid dès cet été ?

A ce sujet je n’ai rien à dire mais s’il était amené à venir, je serais très heureux. Entre joueurs, on est très taquins et le sujet du mercato arrive parfois à table ou à un autre moment de la journée. On peut en rigoler. J’ai été le premier à le taquiner. Comment je l’ai fait ? ça reste entre moi et lui. C’est un grand joueur et tout le monde aimerait l’avoir dans son équipe. Dans l’attitude, Kylian est resté pareil aujourd’hui. Il n’a pas eu une attitude différente que la normale.

Avec le forfait de Ferland Mendy, vous serez peut-être de nouveau amené à évoluer au poste d’arrière gauche. Est-ce que cela vous gêne ?

Ce n’est pas une question de gêne parce que j’ai joué à ce poste durant quasiment toute la deuxième partie de saison. J’ai commencé à prendre certains repères à ce poste. Je ne suis pas gêné, je suis là pour aider le groupe et même si j’avais été gêné, j’aurais joué à ce poste-là quand même. Il faut savoir être polyvalent. J’ai maintenant une différente perception du football. On comprend mieux les galères du latéral. Quand je serai milieu de terrain, j’éviterai de lui mettre certains ballons.

Comment percevez-vous votre saison et estimez-vous avoir changé de statut ?

Je pense avoir fait une bonne deuxième partie de saison, mais la première n’a pas été bonne. Le fait de jouer arrière gauche m’a permis d’acquérir plus d’expérience et de jouer plus de matchs. Le plus important est de jouer, même si ce n’est pas à mon poste. Mais les regards vis-à-vis de moi n’ont pas changé, qu’importe le statut que j’ai en club