Que manque-t-il au palmarès de Kylian Mbappé ? Si soulever le trophée de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain est une distinction qui se fait cruellement attendre, le joueur de 24 ans est plutôt garni : champion de la Coupe du Monde 2018, finaliste de l’édition 2022, vainqueur de la Coupe de France…

L’étoile de Bondy a pourtant décidé de faire encore plus, ou plutôt Didier Deschamps l’a décidé pour lui en le nommant capitaine de l’équipe de France de football. Ainsi, on a demandé aux lecteurs de 20 Minutes si le brassard de capitaine irait bien au biceps de Mbappé et les réponses ne se sont pas fait attendre.

« Qui d’autre de mieux pour représenter l’équipe de France ? »

C’est une évidence pour Arthur, 27 ans. « Dans un autre pays, la question ne se serait même pas posée… On a là un joueur d’exception avec une mentalité d’exception sur le terrain. Je pense que c’est une très bonne chose, il veut gagner et il a les épaules pour porter l’équipe (comme on l’a vu au Mondial) ». Du côté de Daniel, 70 ans, le joueur de 24 ans n’a pas démérité son nouveau rôle : « Avec le courage qu’il a eu à la coupe du monde pour remonter au score et meneur de jeux et défense au PSG par rapport à Messi et Neymar, il le mérite. »





« En l’absence de Pogba c’est le seul joueur qui a l’étoffe d’un capitaine. Il montre l’exemple sur et en dehors du terrain et il s’impose comme leader technique et de vestiaire. Une bonne chose pour lui et pour l’équipe. On aura la meilleure version de Mbappé soyez-en sûr. Reste plus qu’il quitte le PSG et il montrera à tout le monde qu’il peut devenir le meilleur joueur français de l’histoire », assure « Père Colateur », 28 ans. On notera l’injonction au départ du club de la capitale. Patrick, 65 ans, lui, est allé droit au but : « Tout à fait logique. Qui d’autre de mieux pour représenter l’équipe de France ? » Pour Valérie, 60 ans, (tout comme Mbappé), le jeune âge n’est pas à prendre en compte. « Oui, je pense que Kylian a la maturité nécessaire pour être capitaine, donner une bonne dynamique à l’équipe de France et permettre une bonne cohésion d’équipe. »

« Trop tôt, trop impulsif, trop exposé » pour certains

Les lecteurs de « 20 Minutes » ne sont pourtant pas tous en pâmoison devant Mbappé. « Manque d’expérience. Trop exposé », achève Jean-Claude, 78 ans. « Trop tôt », renchérit Sylviane, du même âge et tout en concision. Un argument partagé par Philippe, mais un peu plus développé. « Trop tôt, personnage trop impulsif, pour moi ça ne peut pas marcher et en plus il n’est pas assez communicatif avec la presse. Encore une décision de Deschamps qu‘on ne comprend pas. Giroud est toujours là alors que l’on a des Lacazette, des Laborde… ». Chantal, 72 ans, elle, craint pour les chevilles de l’attaquant. « Il a déjà la grosse tête. Ce n’était pas la peine d’en rajouter. Pour moi ce n’est pas une bonne idée »

Si notre lectrice Valérie estimait Mbappé assez mûr pour le costume de capitaine, c’est tout l’inverse pour Thomas « Pour moi, c’est une très mauvaise idée. Et ce, sans parler de son âge (certains joueurs ont été de très bons capitaines à 24 ans, voire avant). C’est à mon sens une mauvaise idée, parce que Mbappé est un joueur individualiste, qui joue au foot pour Mbappé et non pour l’équipe. Ce qui l’intéresse, ce sont ses stats, son nombre de buts. (Il suffit de repenser à ses bouderies pour tirer les coups francs/les penaltys, que ce soit en bleu ou au PSG…) Il n’a pas la mentalité d’un leader nécessaire à un rôle de capitaine. C’est certes un très bon joueur, mais il ne fera pas un bon capitaine. »

De nombreux lecteurs en faveur de Griezmann

Pierre, 75 ans, quant à lui estime que l’erreur revient au sélectionneur. « Très mauvaise idée. Deschamps continue dans ses erreurs. Mbappé a déjà une véritable coucourde à la place de la tête. Il manque d’humilité. Griezmann aurait été plus judicieux. Mais Deschamps se couche devant le prince. » Christophe s’allie également sur le choix d’Antoine Griezmann. « Mauvaise idée, Griezmann l’aurait amplement mérité et après l’euro 2024 pourquoi pas. ». Et de trois avec Nacéra : « Aucun respect de l’ancienneté - le capitanat a été donné à Mbappé que par favoritisme et caprice. Griezmann aurait dû l’avoir sans se poser la question »

Si Anne, 41 ans, se range sur le choix du joueur de l’Atlético de Madrid, elle déplore le peu de joueurs aptes à être capitaine. « C’est un excellent attaquant, avec des qualités de courses exceptionnelles. De surcroît, il marque énormément de buts, et il a explosé au niveau international à un très jeune âge. Cependant, attention, la saison du melon n’est pas encore commencé, il se voit plus beau qu’il n’est : en effet, il ne joue pas dans un grand championnat, il porte son équipe à lui tout seul, dans un championnat ont le niveau est faible. Il n’a rien prouvé à l’étranger, son club a été éliminé en Champion’s League.

Un départ au Real ou en Angleterre serait profitable pour sa carrière. Alors, certes, mis à part lui, à qui donner le brassard ? Les autres options ne sont pas nombreuses…. Griezmann aurait été un choix plus logique, peut être moins clivant. Rabiot ? Trop peu de sélections en EDF. Giroud, est en fin de carrière, et décrié en EDF. Bref, le choix peut paraître logique, mais n’est peut-être pas le bon… » L’avis du jury « 20 Minutes » est ainsi rendu. La balle est dans le camp de Kylian Mbappé pour faire taire ou confirmer l’avis de ses détracteurs.