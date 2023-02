L’homme le plus détesté de France parle aux Français. Un peu moins de deux mois après avoir remporté la Coupe du monde avec l’Argentine, le gardien Emiliano Martinez, aussi brillant sur le terrain face aux Bleus que pathétique lors de la remise du trophée, avec sa célébration d’un goût plus que douteux - sans parler du chambrage XXL contre Kylian Mbappé –, a choisi France Football pour donner sa version des faits et expliquer qu’il n’avait « pas eu l’intention de blesser qui que ce soit ».

Au sujet du trophée de meilleur gardien, exhibé sur le podium du stade de Lusail d’une manière obscène, le portier d’Aston Villa explique que « c’était une blague avec (ses) coéquipiers ». « Je l’avais déjà fait à la Copa America, et ils me disaient tous, même Leo : 'Pas cap de le refaire'. Je l’ai fait pour eux, rien de plus. Ça a duré une seconde et voilà. »









Du chambrage, rien de plus

Concernant la chanson « une minute de silence pour Kylian Mbappé » lancée par le gardien et reprise par tout le vestiaire argentin, Martinez évoque une simple blague, courante en Argentine. « C’est un truc de vestiaire et ça n’aurait jamais dû sortir, regrette-t-il. Quand la France nous a battus en 2018, je me souviens qu’il y a eu des chants sur Messi [dans la chanson en hommage à N’Golo Kanté]. Pareil, si une équipe bat le Brésil, elle va chanter sur Neymar. Je n’ai rien contre Mbappé, il n’y a rien de personnel. Je le respecte énormément. Si on fait des chants sur lui ou sur Neymar, c’est parce que ce sont des cracks. »

Celui que l’on surnomme « Dibu » assure même avoir été parler avec Mbappé après la séance de tirs au but pour lui dire tout le bien qu’il pensait de lui. « Je lui ai dit qu’il avait fait un grand match […], que ce fut un plaisir de jouer contre lui et qu’il avait bien failli gagner cette finale à lui tout seul », explique Martinez à nos confrères. Enfin, « last but not least », pour ce qui est de la poupée de Mbappé, brandie depuis le bus lors des célébrations de la victoire à Buenos-Aires, au retour de l’Albiceleste, Martinez assure que de nombreuses poupées à l’effigie des joueurs français leur étaient balancées par le public et qu’il avait simplement ramassé celle de Mbappé afin de la « renvoyer » dans la foule.

« Le meilleur joueur français que j’ai vu »

« Comment pourrais-je me moquer de Mbappé ?, demande-t-il. Il m’a mis quatre buts en finale… Il doit penser que c’est moi sa poupée ! J’éprouve énormément de respect pour lui, c’est le meilleur joueur français que j’ai vu. » Le gardien argentin précise enfin qu’il n’a rien contre la France et les Français, en témoigne son parcours en Angleterre et les joueurs avec lesquels il a évolué.

« Il y a certaines choses que je ne referais sans doute pas de la même manière. Je n’ai pas eu l’intention de blesser qui que ce soit. Tout au long de ma carrière j’ai eu l’occasion de jouer avec des Français et je n’ai jamais eu le moindre problème. A Aston Villa je joue avec Lucas (Digne), Morgan (Sanson) et Boubacar (Kamara)… A Arsenal, j’ai connu Alexandre (Lacazette), Mattéo (Guendouzi) et Olivier (Giroud). Vous pouvez demander à 'Oli' quel genre de personne je suis. J’aime beaucoup la culture et la mentalité françaises. » Allez, sans rancune, « Dibu ».