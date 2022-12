La séquence est hallucinante et a mis le feu aux réseaux sociaux ce dimanche. C’est un peu comme si un Michaël Youn de la grande époque se déguisait en sexe dans une séquence de Midnight Express. Dans le cadre très feutré des cérémonies de remises de trophées de cette Coupe du monde, l’Argentin Emiliano Martinez s’est ainsi pointé au milieu de la pelouse pour recevoir le titre du meilleur gardien de la compétition.





C’est là qu’il s’est lancé dans un délire très gênant, et carrément obscène, en effectuant un geste à connotation sexuelle avec son trophée en forme de gant. Le tout devant le regard pour le moins interloqué d’organisateurs qataris du Mondial. Jusque-là, le gardien d’Aston Villa avait eu tout bon, en signant LA parade absolue du tournoi, à 3-3 face à Randal Kolo Muani, puis en arrêtant le tir au but de Kingsley Coman.





My Keeper @emimartinezz1 😂😂😂 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QKAeUdXgk0 — K ☘️ (@Kieronocall) December 18, 2022



Reste à savoir si son geste pourrait lui valoir des sanctions, alors que ses déclarations d’après-match n’ont guère été plus classes dans la foulée. « On contrôlait le match et ils ont égalisé avec deux tirs de merde, a balancé l’étrange gardien de l’Albiceleste en zone mixte. C’était notre destin de souffrir car on a marqué le but du 3-2, puis l’arbitre leur a donné un autre penalty. » Une lecture étonnante de la probable plus belle finale de Coupe du monde de tous les temps, non ? Et tant qu’à faire, pour boucler son après-match très limite, Emiliano Martinez a réclamé à ses partenaires dans le vestiaire une minute de silence pour Kylian Mbappé, comme si celui-ci était mort. Aussi mort que le triplé qu’il lui a infligé en moins de 40 minutes donc.