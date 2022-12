Oui, c’est très, très facile à dire après coup. Surtout au terme d’une finale de Coupe du monde comme cette indescriptible affiche France - Argentine (3-3, 2-4 aux tirs au but) au déroulé que même le scénariste le plus allumé de Bollywood n’aurait jamais osé proposer. Mais quand Randal Kolo Muani a échoué devant Emiliano Martinez tout au bout des prolongations, on s’est dit qu’en dépit du parfum d’irréel qui a baigné le stade de Lusail ce dimanche, les Bleus ne pouvaient pas gagner.

Pourquoi ? Parce que des tireurs chevronnés comme Olivier Giroud ou Antoine Griezmann avaient quitté la pelouse depuis une éternité, alors que leur équipe semblait davantage partie pour en prendre une bonne que pour revenir de 0-2 à 2-2, puis de 2-3 à 3-3 par la grâce de Kylian Mbappé, auteur de deux penos dans le match puis d’un tir au but, après le raté fatal de l’an dernier en 8es de finale de l’Euro contre la Suisse (3-3, 5-4 aux tab). Mais aussi parce que Hugo Lloris.









Le capitaine des désormais ex-champions du monde, recordman national de sélections (145), est un superbe gardien, et a sorti une compétition et même une finale que son début de saison quelconque ne laissait pas forcément présager. Mais lorsque vient l’heure décisive, au moment de se retrouver face à un tireur à 11 mètres de lui, sa cage semble trop grande pour son gabarit pourtant conséquent (1,88 m, 82 kg), alors que l’Argentin Martinez certes plus grand et massif (1,95 m, 85 kg) occupe tout l’espace.

Martinez déjà décisif en quart de finale

Déjà décisif en quart contre les Pays-Bas (deux tentatives néerlandaises repoussées), au bout d’une rencontre au scénario curieusement comparable à cette finale (2-2, 4-3 aux tab), le gardien d’Aston Villa a repoussé la tentative de Kingsley Coman et contraint Aurélien Tchouaméni à frapper à côté. Celui de Tottenham lui, a tout encaissé, en dégageant le même sentiment d’impuissance que lors de la déception helvète à l’Euro 2021.

Ou que Fabien Barthez à l’issue de la finale de la Coupe du monde 2006 face à l’Italie (1-1, 5-3 aux tab). Ou, plus loin encore, que Jean-Luc Ettori au bout de l’étouffante demi-finale devant la RFA, lors du Mondial 1982 (3-3, 5-4 aux tab), même si l’on oublie que le Monégasque avait réussi à repousser une tentative, celle d’Uli Stielike.





Incroyable de se dire que les 14 derniers tirs au but frappés contre la France en tournoi majeur (Argentine 2022, Suisse 2021, Italie 2006) ont tous été marqués. Le dernier tir au but raté contre la France, c'est Di Biagio en 1998, il y a 24 ans... — Eric Maggiori (@ericmaggiori) December 18, 2022



La stat est terrible : la France a encaissé les 14 derniers tirs au but qui ont été frappés face à elle lors d’une Coupe du monde ou un Euro. Pour trouver trace d’un raté, il faut remonter à la montée des Bleus d’Aimé Jacquet vers leur première étoile, en 1998, lors du quart de finale remporté contre la Squadra Azzurra (0-0, 4-3 aux tab) : une frappe de Luigi Di Biagio sur la transversale, qui venait après un tir de Demetrio Albertini repoussé par Barthez.

Mission impossible

« Mon arrêt devant Albertini ? Je considère qu’un penalty arrêté par un gardien est avant tout un penalty mal tiré ! », lâchera le divin chauve bien plus tard, sur le site de la FIFA, à propos de la seule victoire française aux tirs au but de l’histoire en Coupe du monde avec le quart de finale face au Brésil en 1986 (1-1, 4-3 aux tab).

La devise reste hélas ce dimanche celle des portiers français, et pousse les supporteurs des Bleus à prier pour qu’un joueur adverse veuille bien dévisser sa frappe à l’instant crucial. Mais depuis 24 ans, que ce soit Trezeguet en 2006, Mbappé en 2021 ou Coman et Tchouaméni aujourd’hui, l’erreur est toujours venue de notre camp. Didier Deschamps a toujours considéré l'exercice comme une loterie et ne l'avait par exemple pas fait travailler avant le 8e de finale contre la Pologne et son présumé rideau de fer (3-1). Une loterie où l'on perd à tous les coups.