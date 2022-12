Finale France-Argentine EN DIRECT : Laurent Blanc pourrait (encore) rater une finale de Coupe du monde… Suivez l’avant-match avec nous

09h36 : Laurent Blanc pourrait (encore) rater la finale

Sportifs et sportives, cuisiniers, hommes politiques. Le Progrès a interrogé une quinzaine de personnalités lyonnaises avant la finale du jour, dont Wendie Renard, Caroline Garcia, Tony Parker et Laurent Blanc. Le 2-1 pour la France (avec une poussée à 3-1 pour Renard) semble jouir d’une bonne cote. A noter que l’entraîneur de l’OL ne donne pas de score mais lâche une info assez folle : « J’espère regarder la finale mais je ne sais pas si je la verrai parce que je dois emmener quelqu’un à la gare. » Après tout, « Lolo » avait déjà raté (pour cause de suspension) celle de 1998, il n’est plus à une près.