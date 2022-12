Il maîtrise aussi bien les flammes d’un « Asado » [barbecue argentin], que Messi un ballon dans la surface de réparation. Le chef argentin Francis Mallman est LE spécialiste de la cuisson au feu de bois, qu’il sublime d’ailleurs dans son restaurant argentin du château La Coste, au Puy-Sainte-Réparade. À l’occasion de la finale entre la France et l’Argentine, il se confie pour 20 Minutes sur les liens entre le peuple argentin et les barbecues, et nous livre quelques conseils pour vivre un repas aux saveurs argentines avant l’affrontement final entre Mbappé et Messi.

Comment décririez-vous la ferveur sur place, en Argentine ?

Je suis à Buenos Aires et les gens sont très contents. Il y a beaucoup d’espoir pour la finale, après la belle demi-finale contre la Croatie lors de laquelle nous avons très bien joué. Il fait chaud, il fait beau, et Buenos Aires est très spéciale, c’est une ville très grande avec 12 millions de personnes, qui est très proche de la France. Carlos Thays a beaucoup copié sur Paris lorsqu’il a réalisé l’aménagement de la ville, à la fin du XIXe siècle.

Avez-vous déjà cuisiné pour un joueur de la sélection argentine, ou française ?

J’ai cuisiné plusieurs fois pour Maradona, je ne sais pas combien de fois exactement. Mais c’était il y a très longtemps, vers 1985, nous étions très jeunes à cette époque-là.









Que vont cuisiner les supporteurs argentins pour la finale, dimanche midi ?

Les dimanches en Argentine commencent souvent autour de la picada. C’est une table en bois sur laquelle on dispose du jambon, des salades, différentes choses à manger avant le déjeuner. Pendant ce temps-là on prépare l’Asado, le grill qui est très important chez nous. Il faut allumer le feu 4 heures en avance pour avoir des bonnes braises pour la cuisson de la viande. On le sert avec une salade de laitue, de tomates et d’oignons. Sans oublier la sauce Chimichurri, notre sauce nationale pour la viande faite avec de l’ail, du persil, de l’huile d’olive et des piments piquants.

La spécialité de l’Asado est de cuire des gros morceaux de viande…

Oui on fait souvent cuire des côtes de bœuf, les côtes en entier. Ce sont des grosses pièces de viande que l’on place debout devant le feu et pas directement près des braises, pour avoir une cuisson lente qui peut durer cinq heures. En général, on fait d’abord cuire du chorizo, des boudins, et même des ris de veau grillés très lentement pendant trois heures. La viande est très tendre, c’est délicieux. Et ensuite on met des plus gros morceaux de viande, comme les côtés de bœuf qui peuvent faire jusqu’à 40 centimètres. Mais le plus important, au-delà de la qualité de la viande et de la bouffe en général, c’est d’être réunis ensemble autour d’une table pendant cinq à six heures. Donc ça laisse le temps de regarder le match !

Quel est le rapport des argentins avec le barbecue, et la cuisson au feu de bois ?

Le feu du bois est une langue silencieuse, qui prend très longtemps pour apprendre. Ça vient des « gauchos », les cow-boys de chez nous. La qualité de la viande est très bonne, on a des fermes incroyables dans la région de la Pampa, près de Cordoba, de Rosario. C’est une tradition très ancienne, nous sommes tous nés à côté du feu.





View this post on Instagram A post shared by @francismallmann

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Que cela veut dire des Argentins ?

On est proche de la nature. Même en ville, tout le monde a un grill chez soi. Tout le monde a un grill même sans jardin, pour faire l’asado le week-end ; Les dimanches on mange aussi souvent des gnocchis, c’est de la viande panée dans de l’ail, du persil et du pain. Ce week-end beaucoup d’argentins vont faire l’Asado, mais aussi des milanesa Gnocchi, comme ça personne n’a besoin de rester près du feu pendant le match. Parce qu’il faut beaucoup d’attention et ne jamais quitter l’asado des yeux.

Quelle recette argentine conseillerez-vous aux supporteurs de l’Equipe de France pour dimanche midi ?

Alors si on a la place pour faire un Asado, je le conseillerais. Avec des côtés de bœuf, c’est vraiment délicieux. Et sinon la milanesa, ce sont des fines tranches de bœuf que l’on aplatit avec un morceau de bois. Elles sont ensuite passées dans de l’œuf, moi je les aime avec la mie de pain fraîche, et on les cuit dans un four ou alors dans une poêle avec de l’huile d’olive ou du beurre. On peut faire une salade Criolla, avec de la laitue, des tomates, des oignons rouges ou des poivrons rouges, avec un très bon vinaigre de vin, et on pose la milanesa dessus. Avec une bonne tranche de pain de campagne, ça fait un très bon déjeuner pour le match.

Quels produits ou ingrédients français et argentins se marient le mieux ?

Je pense que c’est l’agneau, qui est très populaire en France, et notamment en Provence. C’est délicieux. Il faut le faire cuire en entier, sur une croix de fer posée debout devant le feu. Un agneau de 8 à 12 kg, que l’on cuit pendant quatre heures. Trois heures sur le côté os, et ensuite une autre de l’autre côté pour créer une petite croûte. C’est quelque chose de très fort pour les deux pays. Et on l’arrose toutes les vingt minutes d’un mélange d’eau de citron, de romarin d’ail et d’un peu de sel. Comme ça la viande prend toute la saveur. La particularité de cette cuisson est de le cuire complètement. Il n’est pas saignant, comme vous aimez le manger en France, et que j’aime aussi, il est complètement cuit, comme l’aiment les gauchos, mais il est très tendre parce que cuit lentement.

Qui soutenez-vous pour cette finale ?

Je soutiens l’Argentine, évidemment. On est très content de cette finale, contre la France qui est très bonne depuis le début de la Coupe du monde. On verra, le football est quelque chose de magique et c’est très difficile de savoir qui gagnera. Ça va être très difficile, mais le match contre la Croatie nous a donné beaucoup de confiance. Si on arrive à reproduire le même jeu, ce sera un très beau match.

Surtout que ce pourrait être la dernière de Messi…

Je sens que pour la première fois, tous les joueurs sont très proches. Comme un groupe d’amis. Ils sont là pour jouer et pour gagner pour Messi. Ils sont sortis de leur mentalité individualiste, à celui qui mettra le but. Donc je pense que le match va être très beau.