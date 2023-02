Si vous vous demandiez si, comme vous, Randal Kolo Muani se repassait souvent son immense occasion du bout du bout de la prolongation qui aurait pu offrir la Coupe du monde à la France il y a maintenant un mois et demi, pour voir si la fin ne pourrait pas cette fois être différente, sachez que la réponse est oui. Le jeune attaquant des Bleus est revenu dans un entretien accordé à beIN Sports sur son duel perdu face à face à Emiliano Martinez, cette volée du droit venue taper le tibia du gardien argentin plutôt que de passer entre ses jambes. « Je la regarde encore, je la connais par cœur », raconte-t-il.





🔜 Demain dès 19h dans le Football Show sur beIN SPORTS 📺🟪 pic.twitter.com/JxIxi37YlS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 2, 2023



L’attaquant de Francfort, buteur face au Bayern Munich la semaine dernière, tente de mettre des mots sur les pensées qui lui sont venues lorsque le ballon de Konaté lui est arrivé. « Dans ma tête, je me suis dit : ''Là, Randal, il faut que tu tires''. J’ai essayé de tirer au premier poteau, mais le gardien fait un très bel arrêt. […] Il la sort bien, et je perds ce duel », dit-il. Avant de reconnaître qu’il aurait pu la jouer autrement :

« Il y avait d’autres solutions. Je peux le lober, trouver Kylian [Mbappé, tout seul sur sa gauche]. Mais, sur l’action, je ne le vois pas. C’est après, quand tu regardes la vidéo, que tu vois qu’il y avait autres possibilités. C’est trop tard. Tu ne peux rien faire. »

Kolo Muani sait que ces quelques secondes ne s’effaceront jamais. « Je l’ai encore en travers de la gorge et je l’aurai à vie, observe l’ancien Nantais. Mais elle [l’occasion] ne me fait pas mal, je me dis qu’il faut que j’aille chercher ce but, c’est ça qui va me pousser à me surpasser. » C’est tout ce qu’on voulait entendre, Randal.