Près d’un milliard d’euros ont été dépensés en Premier League lors de ce mercato d’hiver, un nouveau record, a rapporté mercredi le cabinet d’audit britannique Deloitte au lendemain de la clôture de ce marché censé être secondaire. Avec 920 millions d’euros, le championnat anglais a quasiment multiplié par deux le précédent record pour un mercato hivernal, établi en 2017-2018 (486 millions d’euros), avant la crise du Covid.

Réalisé mercredi soir aux dernières heures du marché, le transfert d’Enzo Fernandez à Chelsea pour un montant de 121 millions d’euros - un record absolu pour la Premier League - symbolise cette nouvelle flambée. Le club londonien en est ailleurs le principal responsable, avec 370 millions dépensés sur ce mois de janvier.





400 millions claqués depuis l'été dernier, mais à quoi joue Chelsea ?

Le montant total est ainsi près de trois fois supérieur à celui de l’an dernier à la même époque, selon l’étude de la branche sportive de Deloitte. Rien que sur la journée de mardi, plus de 310 millions d’euros ont été mis sur la table par les clubs anglais.

Les dépenses pour ce mercato d’hiver restent en revanche inférieures au record tous mercatos confondus, établi l’été dernier avec quelque 2,2 milliards d’euros. En cumulant les deux marchés de la saison - été et hiver –, les clubs de Premier League ont déboursé 3,1 milliards d’euros en 2022-1923, là aussi un record. A titre de comparaison, d’après la même étude, les clubs anglais sont à l’origine cet hiver de 79 % des dépenses effectuées parmi l’ensemble des cinq grands championnats.

Javier Tebas et le « dopage économique »

« En s’attachant les services des meilleurs talents, les clubs (anglais) espèrent améliorer leurs résultats, ce qui renforcera l’attrait du championnat d’Angleterre et consolidera sa position au sommet du football mondial », a commenté Tim Bridge, le principal partenaire de l’étude. Il a toutefois mis en garde sur la soutenabilité de cette politique ultra-dépensière menée par la demi-douzaine de clubs les plus prestigieux du pays.

Dans un tweet, Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, dont le championnat est le principal concurrent de l’Angleterre en Europe, a lui accusé la Premier League de « dopage économique ». « On entend parler de la puissance de la Premier League, mais (…) c’est une compétition bâtie sur des clubs qui enregistrent des pertes de plusieurs millions », a-t-il jugé.

Contrairement à la Premier League, les quatre autres principaux championnats du continent se sont montrés plutôt sages cet hiver. Ils « ont eu un pouvoir d’achat plus restreint, notamment à cause de la baisse de leurs droits TV et de la pandémie, dont ils se remettent toujours », a expliqué Calum Ross, le directeur adjoint de la branche sportive de Deloitte.