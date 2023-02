Ce n’était pas un problème de fax, mais le résultat est le même. Alors que tout était ficelé pour accueillir Hakim Ziyech en prêt jusqu’à la fin de la saison, mardi lors de la dernière journée du mercato d’hiver, le PSG devra très probablement faire sans l’ailier marocain. Selon deux sources ayant connaissance du dossier, citées par l’AFP, Chelsea a commis plusieurs erreurs dans la transmission des documents administratifs nécessaires à l’homologation du contrat du joueur. Des documents qui sont finalement arrivés après la deadline fixée à 23 heures, suscitant la colère en interne à Paris.

Selon l’une de ces sources, le PSG envisage de déposer un recours dès mercredi auprès de la LFP pour tenter de valider ce prêt malgré ces retards. Une démarche qui a peu de chances d’aboutir. Si la Ligue accédait à cette demande, elle établirait une dangereuse jurisprudence pour les mercatos à venir.

L’OM a pris du poids en attaque

Voici donc le PSG sans recrue hivernale, une situation improbable pour ses richissimes propriétaires qataris, encore plus à deux semaines du huitième de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, alors que les résultats patinent. Car en défense, Paris a aussi raté la signature espérée de Milan Skriniar, l’Inter Milan préférant le laisser partir libre en fin de saison, plutôt que de le céder fin janvier sans avoir trouvé son remplaçant.

De son côté, l’OM a frappé un grand coup avec la venue du prometteur attaquant portugais Vitinha. Le jeune attaquant (22 ans) s’est engagé pour quatre ans et demi contre un montant total pouvant atteindre les 32 millions d’euros (25 millions + 7 millions de bonus), auquel pourrait s’ajouter 10 % d’un transfert futur, selon le club portugais. Cela fera de lui la recrue la plus chère de l’histoire du club marseillais. Cette arrivée conclut en tout cas un recrutement hivernal spectaculaire après l’Ukrainien Ruslan Malinovskyi et la révélation marocaine du Mondial 2022 Azzedine Ounahi.





🇵🇹 Braga 🛫 Marseille 🔵⚪️

🇵🇹 Braga 🛫 Marseille 🔵⚪️

🚨 nouveau 𝗻𝘂𝗺𝗲́𝗿𝗼 𝟵 en ville !#VitinhaEstOlympien pic.twitter.com/FtrrhMaAUz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 31, 2023



Ailleurs en L1, les grosses transactions ont été peu nombreuses. Lorient a réussi deux jolies plus-values en cédant son ailier Dango Ouattara à Bournemouth pour plus de 20 millions d’euros, puis son avant-centre Terem Moffi à Nice, où l’attaquant nigérian a signé mardi pour un prêt assorti d’une obligation d’achat fixée à 25 millions d’euros plus 5 millions de bonus.

A Lyon, triste 9e de Ligue 1, l’OL a dégraissé et remodelé son effectif. Dejan Lovren, un ancien de la maison, a renforcé la défense, et le jeune Suédois Amin Sarr est venu garnir l’attaque, de même que l’ailier brésilien Jeffinho. Mais les dirigeants lyonnais ont échoué dans leur quête d’un milieu défensif.

Chelsea craque pour Enzo Fernandez

En termes de ventes, la transaction la plus lucrative de l’hiver en L1 est à mettre à l’actif de Monaco, qui a récupéré près de 40 millions d’euros de Chelsea pour son défenseur Benoît Badiashile. Une goutte d’eau dans le dispendieux mercato du club londonien, qui aura investi plus de 300 millions d’euros cet hiver.

Les Blues ont craqué le chéquier pour chiper l’attaquant ukrainien Mykhailo Mudryk au nez et à la barbe d’Arsenal, puis finalisé la venue du champion du monde Enzo Fernandez (Benfica) pour un montant record en Angleterre de 121 millions d’euros. Rien que ça.