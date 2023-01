Mercato EN DIRECT : Ziyech est à Paris pour signer en prêt... L'OL attend Jeffinho... Suivez la dernière journée en live

Ding ding ding, dernier jour des soldes ! On y est, dernier jour de mercato ce mardi, les clubs ont jusqu'à 23 heures (en tout cas en France) pour finaliser leur recrutement (faites chauffer les fax). On est donc dans la dernière ligne droite. L'heure, bien souvent, des panic buys et mouvements baroques en tout genre, qui peuvent parfois se transformer en étonnantes réussites mais qui plus régulièrement seront à ranger au rayon flops en fin de saison. Pas de soucis, à 20 Minutes, on ne juge pas (c'est faux).

