Il ne se passe pas une journée, depuis le sacre argentin en finale de Coupe du monde contre l’équipe de France, sans que ce cher Emiliano Martinez n’occupe l’actualité. Décrié de toute part pour ses célébrations aussi extravagantes que malaisantes depuis le 18 décembre, le gardien de but argentin s’est fait plaisir en passant par la case tatouage lundi, comme son partenaire Angel Di Maria avant lui.





El Dibu Martínez se tatuó la Copa del Mundo, justo en el lugar de su pierna con la que desvió el remate de Kolo Muani al minuto 123.



El Dibu Martínez se tatuó la Copa del Mundo, justo en el lugar de su pierna con la que desvió el remate de Kolo Muani al minuto 123.

Espectacular. 🥹🇦🇷 pic.twitter.com/XVWUevyB35 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 26, 2022



Rassurez-vous, ce n’était pas pour chambrer une énième fois Kylian Mbappé avec une représentation de son visage, mais pour immortaliser plus sobrement sur sa peau la Coupe du monde. Accompagné des trois étoiles de l’Albiceleste et du message « Que la pasión te lleve a la gloria » (« Que la passion te mène à la gloire »), son tatouage du trophée suprême a surtout la particularité d’avoir été sciemment réalisé sur son mollet gauche.

Un Argentin se fait tatouer le geste obscène de Martinez

Et oui, celui-là même qui a repoussé de manière miraculeuse la balle de sacre mondial qu’a obtenu Randal Kolo Muani, à 3-3, au bout du bout de la prolongation. Un clin d’œil bien trouvé, il faut le reconnaître, pour ce qui restera l’arrêt d’une vie pour le gardien d’Aston Villa.









La veille, le média argentin Clarin nous apprenait qu’un supporteur de l’Albiceleste avait eu l’idée de se faire tatouer… le fameux geste obscène de « Dibu » Martinez, effectué au moment de recevoir son trophée de meilleur gardien du Mondial. « Ma copine voulait me tuer, explique ce dénommé Roman Martinez. Elle m’a dit que j’étais fou. » Comme tous les amoureux de football en Argentine, et un peu plus encore depuis le 18 décembre, non ?