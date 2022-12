Le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët a « écrit une lettre » à la Fédération argentine après les moqueries des joueurs de l’Albiceleste, notamment à l’encontre de Kylian Mbappé, a-t-il indiqué jeudi au quotidien Ouest-France.

« J’ai écrit une lettre à mon homologue de la Fédération argentine, je trouve ces excès anormaux, dans le cadre d’une compétition sportive, et j’ai du mal à comprendre. Cela va trop loin. Le comportement de Mbappé a été exemplaire », a expliqué Le Graët dans une interview publiée sur le site internet du journal.

Martinez clairement dans le viseur

Pendant la parade des joueurs argentins, vainqueurs de la Coupe du monde en battant la France en finale (3-3, 4 t.a.b. à 2), le gardien Emiliano Martinez a été aperçu tenant une poupée représentant un bébé, dont le visage avait été recouvert d’une photo de Mbappé.

Dans la foulée de la finale, « Dibu » Martinez s'était déjà ouvertement moqué de la star française, auteur de trois buts dans le match, en chantant dans le vestiaire : « Une minute de silence… pour Mbappé », avant d'être suivi par ses coéquipiers.









Interrogée sur le même sujet par RTL, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a soutenu le président de la 3F dans son initiative : « Je trouve ça pitoyable. Autant notre équipe de France a su perdre avec panache, autant la manière dont cette équipe argentine a agi à la suite de cette victoire n’est pas digne du match qu’on a vu. Ce sont des gagnants inélégants. On est droit dans nos bottes. Il y a des moqueries déplacées et des actes racistes inacceptables. Je suis contente que Le Graët ait porté plainte et prenne cette démarche avec son homologue. Emiliano Martinez n’est pas en train de se distinguer, c’est assez pathétique. J’ai pu parler avec Kylian Mbappé dans l’avion du retour et il a du recul par rapport à ça. La meilleure des réponses à apporter, c’est de retourner sur le terrain et de faire parler la poudre ».