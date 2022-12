Le goût amer de la finale historique remportée par l’Argentine dimanche soir (3-3, 2-4 t.a.b.) restera probablement encore un moment. Que cela soit du regret sur l’ultime tentative bloquée de Randal Kolo Muani à la 120e, de la colère contre l’arbitrage, l’état d’esprit pas trop fair-play des Argentins ou tout simplement l’impression moche que l’équipe de France n’était juste pas assez conquérante pour plier le match et ramener encore une fois la coupe à la maison… Il a bien fallu relever la tête en ce lundi matin. Mais comment passer à autre chose sans trop ressasser ? Surtout quand tout le monde entier ne parle que de ça.

Alors, dites-nous comment vous allez faire pour tourner la page de cette magnifique défaite. Allez-vous chercher refuge au travail pour ne plus y penser ? Ou vous éloigner des réseaux sociaux et des médias pour ne plus en entendre parler ? Avez-vous déjà répondu « too soon » à votre ami footix venu vous chambrer ? Faites-nous part de toutes vos astuces pour tourner la page.