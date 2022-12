Le lancement d’une pétition française réclamant que la finale France-Argentine soit rejouée (230.000 signatures ce lundi), en raison d’un arbitrage jugé « totalement vendu », a sans doute été le détonateur ultime pour un certain Valentin Gomez.

Agacé par les polémiques visant plusieurs décisions de l’arbitre polonais Szymon Marciniak, mais aussi par les multiples critiques visant les célébrations du gardien de l’Albiceleste Emiliano Martinez, ce supporteur argentin y est lui aussi allé de sa pétition en ligne. Simple et efficace, à l’image de son titre « France stop crying », celle-ci a collecté pas moins de 727.500 signatures, ce lundi midi, sur le site Change.org.





« Accepter que Messi soit le meilleur joueur »

« Depuis que nous avons gagné la Coupe du monde, les Français n’arrêtent pas de pleurer et de se plaindre, et ils n’acceptent pas que l’Argentine soit championne du monde, précise en introduction Valentin Gomez. Cette pétition demande aux Français d’arrêter de pleurer et d’accepter que Messi soit le meilleur joueur de l’histoire du football, avec Mbappé comme fils. »

On a d’ailleurs hâte de voir à quoi ressembleront, dans les prochains jours, les retrouvailles entre les deux stars du PSG, en vue par exemple de l’immense affiche de Coupe de France à Châteauroux le 6 janvier.