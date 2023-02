Mbappé, ce sont encore les adversaires qui en parlent le mieux. Après sa nouvelle masterclass dans l’amphithéâtre du Vélodrome de Marseille, dimanche soir, lors d’un Classique au sommet qui aura vu le PSG se venger de son élimination en Coupe de France en collant un 3-0 propre et net à l’OM, le « Kyks » a ébloui jusqu’à Igor Tudor. Pourtant avare de compliments, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de son bourreau, l’entraîneur de Marseille a admis en conférence de presse d’après-match que Mbappé était un joueur venu d’ailleurs.

« Mbappé a eu trop d’espaces parce que c’est un joueur d’une autre planète. C’est ça l’explication. C’est ça qui a fait la différence, avec la motivation de Paris aujourd’hui », a expliqué le Croate après le doublé et la (sublime) passe décisive de Mbappé pour Leo Messi. Mais cette fois-ci, outre la performance d’alien du buteur français, qui égale au passage Edinson Cavani et ses 200 buts sous le maillot parisien, c’est toute l’équipe de Christophe Galtier qui a montré un visage conquérant, ce que les supporteurs des Rouge et Bleu n’espéraient plus cette saison.

Un Paris méconnaissable mené par le « cheat code » Mbappé

« Ils étaient très concentrés, ils ont énormément couru, comme je les ai rarement vus faire, a déclaré Tudor. Quand une équipe comme celle-là se présente avec cette motivation, c’est difficile. La meilleure équipe a gagné aujourd’hui. Si on compare avec le match de Coupe, la différence c’est eux, pas nous. Ce qui a changé, c’est ce qu’ils ont fait, leur façon de se comporter et leur numéro 7. Nous, on a fait la même chose, je n’ai pas vu de grandes différences. Mais quand de l’autre côté Ramos, Ruiz, Verratti, Messi, Marquinhos et les autres jouent comme ça, on donne peut-être l’impression d’avoir été plus soft, plus lents, mais en fait c’est eux. »

Le coach de l’OM aurait pu également ajouter Vitinha dans le lot, lui qu’on pensait remplacé par son beau-frère depuis le retour de la Coupe du monde, et qui a subitement retrouvé son talent et son assurance du début de saison. Ou Messi qui, bien que marchant plus qu’il ne court, a affiché une complicité bluffante avec le Bip-Bip parisien. Ou encore Nuno Mendes, Nordi Mukiele et Gigio Donnarumma.

Car c’est bien l’intégralité du onze aligné par Christophe Galtier qui a répondu présent dimanche soir, au meilleur moment de la saison, à quelques jours du 8e de finale retour de Ligue des champions face au Bayern de Munich. S’ils affichent un tel visage en Bavière mercredi en huit, les hommes de Galette pourront encore rêver plus grand. Et avec un tel « cheat code » nommé Mbappé, ça serait un péché de s’arrêter si tôt en chemin.