Le comportement et les frasques de Neymar peuvent parfois agacer jusqu’aux plus patients des supporteurs parisiens Mais son corps fragile et ses larmes de crocodile, qui reviennent chaque mois de février ou presque le hanter depuis qu’il est au PSG, font tout oublier.

Après avoir une nouvelle fois vu sa cheville droite dire merde à l’autre et tourner à 90° dimanche face au Losc, le Brésilien, qui souffre d’une entorse, a reçu le soutien de son coéquipier Kylian Mbappé. « Reste fort, toute l’équipe t’attend très bientôt. Vas-y mon frère », a-t-il publié, en anglais dans le texte, sur son compte Instagram, après la victoire miracle des siens face aux Dogues.

Un peu plus tôt, le numéro 7 parisien, auteur d’un nouveau doublé dimanche après-midi, avait déjà tenu à désamorcer une nouvelle situation potentiellement conflictuelle après ses conseils « bien manger, bien dormir », que tout le monde avait perçu comme étant destinés à son coéquipier. Lequel y a répondu en allant participer à un tournoi de poker, avant de s’arrêter casser la graine dans un fast-food de la capitale.

Trop juste pour le Bayern ?

Interrogé au micro de Prime Video après la rencontre, dimanche, Mbappé a clarifié les choses. « J’ai vu que les gens parlaient de Ney. Ce n’était pas une pique, a-t-il assuré. Dans le contexte actuel, on a besoin de tout sauf de piques. C’est vraiment un conseil pour tout le monde parce que comme je l’ai dit, quand on a tout le monde, et on l’a vu en début de match, les équipes ont du souci à se faire. J’espère que Ney va revenir vite parce que c’est vraiment un joueur primordial pour nous. »

Selon le dernier communiqué officiel du PSG, Neymar a passé une IRM immédiatement après le succès face à Lille et celle-ci n’a pas révélé de fracture. Si un nouveau point sera fait dans les heures à venir, en interne, selon le Parisien, il y a peu de chance de revoir le joueur sur pied à temps pour affronter le Bayern Munich en 8e de finale retour de Ligue des champions le 8 mars prochain.