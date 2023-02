PSG - Losc EN DIRECT : Paris concède l'égalisation et perd Neymar sur blessure... Quand ça ne veut pas...

08h30 : Coucou les Minutos !

Dites donc, ça ne sentirait pas déjà le match archi sous pression pour le Paris Saint-Germain et pour Christophe Galtier, ce dimanche (13 heures) contre le Losc ? Qui aurait sérieusement pu imaginer en effet que ce PSG, en passe de verrouiller son titre de champion de France à Lens dès le 1er janvier, perde cinq rencontres officielles depuis le début de l’année 2023 ? La série en cours de trois revers de rang fait clairement mal tant ceux-ci ont tous été déterminants, car synonymes d’une élimination en Coupe de France face au rival marseillais, d’un AS Monaco totalement relancé dans la course au titre en Ligue 1 (à 7 points du leader parisien), et d’un 8e de finale de Ligue des champions (très) mal embarqué contre le Bayern Munich. N’en jetez plus, les jours de l’entraîneur parisien semblent quasiment comptés, et le groupe n’a vraiment pas l’air d’être en osmose si on en croit le savoureux épisode « Bien manger et bien dormir » entre Mbappé et Neymar cette semaine. On sera d’ailleurs curieux de voir l’utilisation qui sera faite de l’attaquant des Bleus, tout juste de retour de blessure mardi. Avant le choc au Vélodrome dimanche prochain, puis celui contre le Bayern, tout ça tout ça, le PSG serait donc inspiré de se donner un peu d’air en faisant le boulot contre le Losc de Paulo Fonseca (5e), au jeu autrement plus cohérent que le sien depuis de longues semaines. A noter les absences majeures de Marquinhos et Hakimi (blessés) côté parisien, tout comme celles d'Ismaily, d'Ounas (blessés) et de Bayo (raisons personnelles) pour le Losc. Au fait, le président lillois Olivier Létang ne serait pas vraiment malheureux de jouer un mauvais tour à son ancien coach ce dimanche. Ça en fait des enjeux et curiosités, n’est-ce pas ? On a donc hâte de vous faire vivre cela depuis le Parc des Princes.

